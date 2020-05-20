Apple'dan teknolojik gözlük: Özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Apple, sadece iPhone ve iPad'leriyle değil, farklı kategoride pek çok alanda yatırımlarıyla dikkat çeken bir marka. Kendi otomobilini geliştirdiği iddiasıyla uzun süre gündemde kalan şirket, bu kez akıllı gözlükleriyle konuşulacağa benziyor. İnternete sızan bilgilere göre Apple, AR tabanlı (artırılmış gerçeklik - Augmented Reality) akıllı gözlük için kolları sıvadı.



499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan gözlük, dışarıdan bakıldığında standart çerçevelere sahip bir gözlükten çok farklı olmayacak; ancak Apple'ın bu noktada kendi tasarımını konuşturacağı düşünülebilir. Diğer yandan yeni iPad Pro'da kullanılan ve iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söylenen LiDAR tarayıcının bu gözlüklerde bulunduğu söyleniyor. LiDAR tarayıcı, ortamın derinliğini algılayarak görüntüyü ekrana getiren bir teknoloji. Yeni nesil iPad Pro'da görülen bu teknolojiyi gözlüklerinde de görmek şaşırtıcı olmayacak.



Kablosuz bağlantıyı kullanan ve bilgi işlemekten öte bilgileri ekrana getirecek olan gözlük, bir aksesuar gibi düşünülebilir. Yani Apple Watch'ta olduğu gibi kullanıcılar sınırlı işlem yapabilecek; ama hayatı kolaylaştıracak bir teknolojiyi de kullanıcılara sunacak. Starboard adı verilen bir kullanıcı arayüzü çalıştırması beklenen gözlüklerin her iki camında da bilgiler görülebilecek; el hareketleriyle bu bilgiler değiştirilebilecek. Yani gözlüğün kontrolü el hareketleriyle olacak.



Apple Glasses adını taşıması beklenen ürünün 2022 yılında satışa sunulabileceği konuşuluyor.



