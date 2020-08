Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram: Hibrit çalışma yaygınlaşacak

Vodafone Türkiye, pandemi öncesinde de esnek çalışma uyguluyor muydu?

Vodafone olarak, 3 yıl önce haftada bir gün evden çalışma uygulamasına geçmiştik. Esnek çalışma saatleri uygulamamızla, çalışanlarımız kendi tercihlerine göre 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasında çalışabiliyordu.

Dijitalleşmenin hayatımıza kazandırdığı esneklik ile çalışanlarımıza haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkânı sunuyorduk. Şimdi de herhangi bir esnek çalışma gününde yaptığımız gibi, şirkete uzaktan bağlanıp işlerimizi sürdürüyoruz.

AGILE MACERASI 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Çevik çalışma pandemi ile çok gündeme geldi. Siz daha önceden de uyguluyordunuz. Çevik çalışma nedir? Nasıl uygulanıyor?

Agile maceramız, 6 yıl önce teknoloji fonksiyonları içinde kurduğumuz çevik takımlarla başladı. Agile ile farklı uzmanlıklara sahip 10-12 kişilik ekipler hiyerarşik olmayan bir düzen içinde aynı amaç için bir arada çalışıyorlar. Ürün ve süreçleri iyileştirmek, iş hedeflerine ulaşmak için otonom yapılardan oluşan bu takımlar, IT geliştirme uzmanından marka müdürüne kadar içinde farklı profiller barındırıyor. Takım işini odağında tutan bu kişiler, kendi uzmanlıklarıyla ilgili sorumlulukları almanın yanında takımca karar verdikleri hedeflerine ulaşmak için farklı uzmanlıklardan da sorumluluk alıyorlar. ‘Squad’ adı verilen bu ekipler, sorumluluk alanları ile ilgili başından sonuna hem yetkiye, hem her türlü donanıma, hem de bütçeye sahipler. Bürokrasi olmadığı için hızlıca karar alabiliyor ve hızlıca bu kararları uygulayabiliyorlar. 2’şer haftalık dönemlerde sprint’ler koşarak, her sprint’ten sonra bir araya gelip bu dönemlerde ortaya çıkardıkları iş sonuçlarını bütün paydaşlarla paylaşıyorlar.

‘Kısa dönemlerle, müşteriye değer katan küçük çıktılar üret, böylece hata varsa çabuk gör ve çabuk düzelt’ mantığıyla bu çağda hızlı ve çevik bir şekilde hareket ediyorlar.

ÜRETİM HIZI 3 KAT, VERİMLİLİK 2 KAT ARTTI

Ne fayda sağlıyor agile çalışma?

Çözüm odaklı olmayı sağlayan ve çalışanları motive eden agile, çalışanlarımızın daha fazla inisiyatif almasına izin veriyor ve gelişimlerini destekliyor. Agile, işbirliğini destekliyor, bir iş geliştirme sürecinin gerekli tüm fonksiyonlarını bir araya getiriyor, küçük takımlarla siloları kaldırıyor, geliştirme süreçlerine esneklik ve hız kazandırıyor. Yalın ve hızlı olmaya, çabuk karar almaya, esnek olmaya dayanan bu sistem, müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına odaklı, katma değer yaratan dijital ürün ve servisler geliştirilmesine imkân veriyor.

Müşteri deneyimine daha fazla odaklanmayı, pazar dinamiklerine daha hızlı yanıt vermeyi ve dijital teknolojilerden en iyi şekilde faydalanmayı mümkün kılıyor. Agile yaklaşımla, ilk dönemde üretim hızında 3 kat, verimlilikte 2 kat, kapasite geliştirmede 2,5 kat, lansman tarihlerinin performansında 3 kat, kalite göstergelerinde 5 kat artış kaydettik.

Pandemi esnasında ne tür tedbirler aldınız?

Virüsün Çin’de tespit edildiği ilk günden itibaren çalışanlarımızı düzenli ve şeffaf bir biçimde bilgilendirdik, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte önlemlerimizi artırdık ve evden çalışma, online toplantı, seyahat kısıtlaması gibi pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Hazırlıklarımızı tamamlayarak mümkün olan tüm birimlerimizi evden çalışmaya yönlendirdik. Sadece birkaç haftada tüm müşteri hizmetleri ekibimizi, evden çalışma modeline geçirdik.

Çalışanlarımızı bu dönemde tüm sürecin merkezinde konumluyoruz. İlk günden itibaren tüm çalışanlarımızın dahil olduğu iç paylaşım kanalımızı koronavirüs bilgilendirme ve etkileşim kanalı olarak konumladık. Bu kanalımızdan, aldığımız tüm aksiyonları ve gelişmeleri anlık paylaşıyoruz. 3 bine yakın çalışanımız canlı bağlanıp fikirlerini ve duygularını paylaşıyor. Hepimiz için mükemmel bir deneyim oluyor. Ayrıca, kurumsal eğitimlerimizi ve işe alım süreçlerimizi online ortamda sürdürüyoruz.

Bununla birlikte, bu dönemde kendini endişeli hissetmenin de son derece normal olduğunu düşünüyoruz. LEAP Destek Hizmet Hattımız ile çalışanlarımız ve birinci dereceden yakınlarına, aile danışmanlığından sağlık danışmanlığına, psikolojik danışmanlıktan wellness’a kadar hemen her konuda günün 24 saati yardımcı oluyoruz. “Hepiyi” markamız altında, evden çalışırken fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumaya yönelik önerilerimizi düzenli paylaşıyoruz.

VİRÜS İÇİN ONLINE FİKİR YARIŞMASI

Bu dönemde eğitim alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiniz mi?

Yarını Kodlayanlar projemizde bugüne kadar sınıf ortamında sürdürdüğümüz kodlama eğitimlerimizi online ortama taşıdık ve Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri’ni başlattık. Ayrıca, online fikir yarışması (covideathon) düzenleyerek lise öğrencilerinden, virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmelerini istedik.

Bu dönemdeki en önemli çalışmalarımızdan biri de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamamıza yeni özellikler kazandırmak oldu. Uygulamamıza, salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleri, uygulamamızı görme engelli bireylerin de kullanabilmesi için sesli ekran okuyucusu özelliği ve mülteci kadınlar için Arapça dil seçeneği ekledik.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası da başlattık. Amacımız, insanların şiddete karşı “ben varım” diyerek şiddete karşı durmasını sağlamak.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

Yaşadığımız pandemi bize neler öğretti iş hayatı açısından?

Kovid-19 bize dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Aynı zamanda iş modelleri konusunda inanılmaz fırsatlar olduğunu gösterdi. Daha çok dahil eden, daha kapsayıcı, daha esnek, dijitalleşme konusunda hızlı yol almamızı ve kişiye özel şekillenen bir istihdam politikasıyla daha güçlü olmamızı sağlayacak fırsatlar var. Amaç odaklı bir şirket olarak bu fırsatları değerlendirip en iyi dengeyi bulmayı hedefliyoruz.

YENİ NESİL ROLLERE AĞIRLIK VERİYORLAR

Bu dönemde yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?

Dünyada değişen trendler doğrultusunda, şirketimizin de odağı olan dijital alandaki yeni nesil rollerin işe alımlarına ağırlık veriyoruz. Bu doğrultuda, şirket içinde farklı departmanlarda kurulmuş çevik ekiplere yaptığımız işe alımlarımız öncelik haline geldi. Dijital rollerin ağırlıkta olduğu işe alım sürecini yöneten ayrı bir ekip yapısı oluşturduk. Data analitik uzmanı/yöneticisi, kullanıcı deneyimi tasarım yöneticisi, performans pazarlama lideri, çevik koç bu kapsamda öne çıkan dijital rollerimizden bazıları. Öğrencilere ve yeni mezunlara bu teknoloji çağında meraklı ve araştırmacı olmalarını, ilgi duydukları alanı tespit edip bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz. İşe alım süreçlerinde hata yapmaktan korkmadan kendilerini ifade etmelerini ve girişken olmalarını öneririm. En doğru aday, kendini çok iyi tanıyan, güçlü yanını, gelişime açık yanını bilen ve daha sormadan planları ile beraber söyleyen, devamlı geribildirim ile beslenen adaydır.

EV KADINLARI VE ENGELLİLER İÇİN FIRSAT

Halen evden çalışmaya devam ediyor musunuz? Ofise dönmeye başladınız mı?

Ofise dönüş tarihi konusunda hepimizin kendini tam güvende hissedeceği şekilde planlama yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdilik evden çalışmaya devam ediyoruz ve aşamalı bir ofise dönüş planı hazırlıyoruz.

Sizce pandemi sonrasında nasıl bir çalışma ortamı olacak?

Salgın süreci bittikten sonraki hayatımız,

öncekinden farklı olacak. Biz de bu ‘yeni normale’ nasıl hazırlanabiliriz diye düşünüyoruz. Yeni normallerimizden biri, sosyalleşmenin, ofiste çalışmanın ve evde çalışmanın çok daha iyi harmanlanıp dengelenebileceği bir çalışma şekli olacak. Salgın sonrası süreçte hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının ise sahada hareket halinde olduğu, bununla birlikte iki tarafın da entegre çalıştığı ve birbirini beslediği bir düzen oluşacak. Ev hanımları, öğrenciler ve engelli bireyler için esnek, kendi hayat dengelerine uygun istihdam fırsatları doğacak. Bu unsurları en iyi şekilde, çalışanlarımızın duygularını ve verimliliklerini maksimum düzeyde tutacak şekilde bir araya getirebilmek için çalışıyoruz.