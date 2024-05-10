×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kacır istihdam rakamlarını değerlendirdi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#İstihdam#Ekonomi
Bakan Kacır istihdam rakamlarını değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinde çarkların hız kesmeden döndüğünü belirterek, “En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizde doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi. Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek yoluna devam ediyor.” dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’de gerçekleştirilen KOBİ Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada, mart ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Sanayide çarkların hız kesmeden dönmeye devam ettiğini kaydeden Kacır, “Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bütün bu göstergeler; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizde doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi. Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek yoluna devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM ARTIŞIMIZ SÜRÜYOR

“Yine istihdam göstergeleri de yüzümüzü güldürdü.” diyen Kacır, “2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etti. İşsizlik oranı geçtiğimiz yıl mart ayına göre 1,4 puan gerilemiş oldu. Gençlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine geldi. Mart ayında istihdamımız 32,6 milyon düzeyine gelirken, yüzde 49,5’e ulaşan istihdam oranımız da artışını sürdürüyor. Bütün bu başarı, KOBİ’lerin lokomotifi olduğu Türkiye ekonomisinde müteşebbislerimizin, girişimcilerimizin ve emekçi kardeşlerimizin başarısıdır.” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#İstihdam#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!