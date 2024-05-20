Bakan Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yer alan ITF'nin bu yılki zirvesi, 22-23 Mayıs tarihlerinde, 'Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek: Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli Stratejik Yönetişime' temasıyla Almanya'nın Leipzig kentinde toplanacak. Zirve kapsamında Bakan Uraloğlu, açılış oturumunda gerçekleştirilecek panele katılacak. Uraloğlu, ardından ITF üyesi ülke bakanları ile 'Dayanıklı Tedarik Zincirleri ve Politika Yapıcılar İçin Araçlar' konularının ön plana çıkacağı oturumda bir araya gelecek.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan, Hindistan, Güney Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Fav Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınması sağlayacak olan Kalkınma Yolu da toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. 'Yeşil ulaştırma', 'krizlerde odağı koruma' ve 'dayanıklı tedarik zincirleri' konularının da ele alınacağı toplantıda, Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Uraloğlu, zirvede ayrıca özel sektör ve uluslararası kuruluş liderleri oturumunda yöneltilecek soruları cevaplayacak.

Haberin Devamı

ULAŞTIRMA BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI YAPILACAK

Zirvenin ilk günü ayrıca Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci gününde ise Ulaştırma Bakanları Konseyi, kapalı oturumda bir araya gelecek. Uraloğlu bu oturumda da toplantı gündemi çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirecek. Daha sonra Açık Bakanlar Oturumu, 'Ulaştırma altyapısı ve küresel bağlantısallığın yeniden tesisi için iş birliğine odaklanmak' başlığı ile gerçekleştirilecek. Uraloğlu, güvenli, sağlıklı ve verimli bir uluslararası ticaret için Kalkınma Yolu'nun önemini anlatacak. Uraloğlu, zirvenin ikinci gününde ayrıca Avrupa Demiryolu Tren ve Altyapı İşletmecileri Topluluğu (CER) İcra Direktörü Alberto Mazolla ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvilli ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile ikili görüşme gerçekleştirecek.