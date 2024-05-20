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Ticaret Bakanı Bolat, Malili mevkidaşı ile görüştü

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#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat#Mali
Ticaret Bakanı Bolat, Malili mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 16:53

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile bir araya geldi.

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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ziyarette bulunan Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile yaptığımız görüşmede ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizdeki gündem konularını istişare ettik. Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ederken, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerinde yatırım imkanları ve ülkemiz firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını ele aldık, Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde, Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle, önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele almasını gündemimize aldık" dedi.

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#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat#Mali

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