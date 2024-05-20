Girişimcilik destekleri arttı... Üst limit 2 milyon TL’ye çıktı

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Girişimciler için iş kurarken de, geliştirirken de finansal destek kritik önemde. Fikir yaratıcı, girişimci istekli olsa da destek yoksa çoğu zaman başarısızlık kaçınılmaz oluyor...

Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi noktasında önemli adımlar atan kurumlardan biri de KOSGEB. Hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebillirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, Girişimcilik Destekleri’ni günün şartlarına göre güncelleme kararı aldı. Desteğin üst limiti 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.

2 ANA BAŞLIK

Destek programı ‘İş Kurma Desteği’ ve ‘İş Geliştirme Desteği’ olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor:

YENİ İŞ KURMA

Girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor.

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Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor.

İş kurma desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyla işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanabilecek.

İş GELİŞTİRME

Girişimcilere 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

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‘İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri’ sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.

İş geliştirme desteğine destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

BAŞVURU TAKVİMİ

İş Kurma Desteği’ne başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği’ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvurular başladı, 28 Haziran’a kadar da devam edecek. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek.