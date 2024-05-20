Medikal teknolojileri Türkiye’ye taşıyor

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Bugün 65 kişilik ekibi, 22 bayisi, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa ofisleri ile plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi, dermatoloji ve medikal estetik sektöründe hizmet veren MimGrup’un yeni dönem hedeflerini kurucusu Murat Oğuz anlattı...

MARKASINI KURDU

Yurtdışında edindiği tecrübeyle Türkiye’de kendi markasını kurduğunu belirten Oğuz, “Dünyanın lider post operatif kompresyon korse markalarından Marena’nın (USA) Türkiye exclusive distribütörlüğü faaliyetini başarıyla sürdürdük ve kısa süre içerisinde satış adetleri bazında dünyadaki ilk 5 ülke distribütörü arasına girdik. Sonrasında ise Amerika’lı partnerlerimizden öğrendiğimiz teknoloji, pazar ve inovasyon becerilerini Elmura ismiyle kendi markamızı kurarak büyüme yolundaki adımları atmaya başladık. Butik olarak yılda 200 bin adedin üzerinde üretim gerçekleştirerek, 20 ülkeye ihracatını yapıyoruz. Elmura markamızla estetik amaçlı ameliyatlardan sonra giyilen post operatif kompresyon korseleri üretiyoruz. Hamilelik süreci ve sonrasında ihtiyaç duyulan iç giyim, bisiklet, koşu, egzersiz, yürüyüş gibi bireysel sportif aktivitelerde giyilen kompresyon giysiler ile lenf ödem tedavilerine yardımcı olacak giysilerin üretimine da yakın zamanda başlamayı planlıyoruz.”

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AVRUPA’DA BÜYÜYECEK

Yurtdışı büyüme planları hakkında bilgi veren Oğuz, “2024 yılı sonuna doğru Londra’da ofis açmayı yatırım bütçemize dahil ettik. Amerika’da da birkaç potansiyel partner ile görüşmelerimiz devam ediyor. MimGrup olarak 2024 yılında 35 milyon TL üzerinde ihracata ulaşmayı planlıyoruz. Bu yıl ciro hedefimiz ise 25 milyon dolar” şeklinde konuştu.

Murat Oğuz, korse markaları dışındaki faaliyetleri şöyle özetledi: “Yara izi tedavi alanında dünyada öncü markalardan bir olan RejuvaSkin (USA) markasına ait ürünlerinin ülkemizdeki pazarlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. 85’ten fazla ülkede faaliyetini sürdüren, Motiva silikon meme implantları (NASDAQ:ESTA) şirketinin Türkiye, Azerbeycan, Özbekistan ve Tacikistan’daki pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini 2016 yılından itibaren sürdürmekteyiz. Distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz diğer bir marka Arbrea Labs. İsviçre merkezli bir teknoloji şirketinin geliştirdiği ve 3D gerçeklik üzerine inşa ettiği yazılım, estetik ve estetik cerrahi işlemler öncesinde öngörülebilir olan tahmini ameliyat sonuçlarının hastaların karar vermelerine yardımcı olması amacıyla sağlık profesyonelleri tarafından kullanılıyor.

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Diğer bir markamız olan GalaFlex (USA) meme cerrahisi işlemlerinde kullanılan ve uygulandığı bölgeye ek yumuşak destek dokusu sağlayan, bir yüzde 100 eriyebilen cerrahi yamadır. Elmura markamız ile yüzde 50’nin üzerinde, Motiva markamız ile yüzde 35-40 aralığında ve diğer markalarımızda da yüzde 10-25 aralığında pazar payına sahibiz.”