Türkiye sigortada fırsatlar ülkesi

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AXA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuria Fernandez, Türkiye’nin, sigortacılık açısından fırsatlar ve imkanlar ülkesi olduğunu, bunun da sigortalılık oranının düşük olmasından kaynaklandığını söyledi. Fernandez, Türkiye’yi ziyaretinde sigorta pazarındaki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğu kadar zorlukları da olduğunu belirten Fernandez, bunların başında da yüksek enflasyonun getirdiği ekonomik zorluklar olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’yi başka bir ülkeyle kıyaslayamıyorum. Özellikle Avrupa ülkelerindeki şirketler, bu zorluklar karşılarına çıksa ne yapacaklarını bilemezler. Türkiye’yi ayrıştıran şey bütün bu zorlukları fırsata dönüştürebilmesi” dedi.

KÂRLI OLABİLECEK BİR PAZAR

Türk sigorta pazarını fırsat olarak değerlendiren Fernandez, sigortalılık oranının potansiyelin çok altında olduğunu ifade ederek, “Örneğin kasko branşında araçların sadece yüzde 20’si sigortalı. Mesela, KOBİ’ler, sadece yüzde 25’i sigortalı. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’yi ciddi fırsat içeren pazar olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

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Nuria Fernandez, Türk sigorta pazarının karlı olduğunu ancak tüm iş kolları için bunun söylenemeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Trafik sigortalarında doğru fiyatlama yapılamıyor; üstelik Türkiye’de serbest pazar da yok. Ama biz Türk pazarına inanıyoruz ve finansal disiplinin gün geçtikçe arttığını düşünüyoruz. AXA sermaye anlamında güçlü bir şirket. Verdiğimiz sözleri tutabilecek sağlamlıkta bir şirketiz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üst yönetimi ile de yaptığımız değerlendirmelerde finansal çeviklik, sermaye yeterlilik ve doğru rezerv seviyelerinin odak noktası olduğunu görmekten çok memnun olduk, desteklerimizi dile getirdik.”

BÜYÜMEK İÇİN SATIN ALMA YAPTIK

Fernandez, geçen yıl Groupama Sigorta’nın satın alınması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Bizim için önemli bir fırsattı. Bu sayede büyük bir dağıtım kanalımız oldu ve potansiyeli olan bazı iş kollarını tamamlamış olduk. AXA olarak satın almalarla büyüme fırsatları konusunda son derece titiz ve dikkatli bir yaklaşım sergiliyoruz. Geçen yıl sadece İspanya ve Türkiye’de satın alma yaptık ve bu ülkelerin seçilmesinin sebebi de sağlam temeller üzerinde büyüyebileceğimize emin olduğumuz ülkeler olmasıydı” dedi.

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BES’İ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ

AXA Türkiye, diğer ülkelerle kıyaslandığında, geçen yılın verilerine göre Türkiye’de üç haneli büyüme oranlarına erişildiğini ve en yüksek büyümenin Türkiye’de gerçekleştiğini vurgulayan Fernandez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyon seviyesi Türkiye’ye hiç benzemeyen bazı ülkeler bile Türkiye’den kimi konuları örnek aldılar. Bunların arasında Almanya, İsviçre ve İspanya’yı sayabiliriz. İkincisi mesela, inovasyon. Örneğin dijital sağlık ürünü Avrupa’daki AXA şirketlerinde de örnek olarak gösterilen bir uygulama oldu.”

Nuria Fernandez, önümüzdeki dönemde bireysel emeklilik sistemini ön plana çıkaracaklarına da dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Tüm branşlarda hizmet sağlayan bir sigorta şirketiyiz ve bizim elimizde 3.2 milyon müşterilik bir portföy var. Bu müşterilere sadece sağlık, konut, araç sigortalarıyla değil geleceklerini teminat altına alacak bireysel emeklilik ürünleri ile yaklaşmamız çok normal. Bizim hedefimiz yönetilmekte olan BES varlıklarımızı 10 milyar TL’ye çıkarmak. Türkiye’de çok iyi BES sistemi var ama başka teminatlar ve hayat sigortasının da üzerine eklenmesi gerekiyor. topluma nüfuz etme tutkusu ile çalışan AXA Türkiye olarak hayat, emeklilik, hayat dışı ve sağlık; tüm branşlarda sinerji hedefleyen bir anlayışla geleceği inşa etme konusunda kararlıyız. Başta acentelerimiz olmak üzere güçlü bölgelerimizin sahada varlığı ülkedeki potansiyeli keşfetmemiz için en güçlü noktamız buna inanıyor ve destekliyoruz.”