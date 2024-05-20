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Piyasada bu hafta gözler Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Piyasada ağırlıklı beklenti faizlerin sabit kalması yönünde.



Geçen yıl mayıs ayında politika faizi yüzde 8.5 düzeyindeydi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs 2023 tarihinde toplanan PPK toplantısında politika faizi yüzde 8.5’ta sabit bırakılmıştı. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından ekonomi yönetimi değişti. 22 Haziran 2023 tarihinde Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan PPK’da, politika faizi yüzde 8.5’tan yüzde 15’e yükseltildi. Haziran ayında başlayan politika faizindeki artış trendi bu yıl da devam etti. 25 Ocak 2024 tarihinde toplanan PPK’da politika faizi yüzde 42.5’dan yüzde 45’e çıkarıldı. Şubatta Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK’da faiz sabit tutulurken, 21 Mart 2024 tarihinde Karahan başkanlığındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 50’ye çıkarıldı. 25 Nisan tarihindeki PPK’da politika faizi sabit kaldı. Bu ay PPK toplantısı 23 Mayıs tarihinde yapılacak. Bu toplantıda da genel beklenti faizin sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaşıyor.



MEVDUATA %68.18



Merkez Bankası verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduatın ortalama faizi 10 Mayıs haftasında yüzde 68.18 oldu. Merkez Bankası TL’nin cazibesinin artırılması için şimdiye kadar çeşitli adımlar attı. Merkez Bankası bankaların mevduata uyguladığı ortalama faizi yayınlıyor. 12 Nisan haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduatın faizi ortalama yüzde 65.85’di. 19 Nisan haftasında yüzde 68.88 olan ortalama faiz, bu haftadan sonra gerileme trendine girdi. 26 Nisan haftasında yüzde 68.06 olan ortalama mevduat faizi, 3 Mayıs haftasında yüzde 68.03 olan ortalama faiz, 10 Mayıs haftasında bir miktar yükselerek yüzde 68.18 oldu. Merkez Bankası verilerine göre 1 aya kadar ortalama TL mevduat faizi 10 Mayıs haftasında yüzde 55.97, 3 aya kadar yüzde 68.18, 6 aya kadar yüzde 62.97, 1 yıla kadar yüzde 49.86 ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatta ise yüzde 44.26 oldu.