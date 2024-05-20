Bakan Uraloğlu: Geleceğimizi bilimin ışığında inşa etmeliyiz

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Bakan Uraloğlu, Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Karayolları 100'üncü Yıl Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Uraloğlu, "Bizler, Hazreti Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in 'İlim Çin'de de ola gidip alınız' sözleriyle yoğrulmuş bir milletin mensuplarıyız. Medeniyetimizin temeli kültürdür. Ve medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, okumakla, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Çünkü kütüphaneler bizim köklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktaran en önemli araçlarımızdır. Milletlerin ilerlemesini, gelişmesini, kalkınmasını sağlayan en önemli unsurların başında zengin kütüphanelerin gelmesi de bu nedenledir" ifadelerini kullandı.

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'11 BİNDEN FAZLA KAYNAK YER ALIYOR'

Bugünün hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması için kütüphanelerin muhafaza edilmesi, onların daha da zenginleştirilmesi ve modern imkanlarla donatılması gerektiğini kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin topyekun gelişmesi için de okumalıyız, okutmalıyız. Ve bizler de geçmişimizi kitaplardan öğrenmeli, geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz. Bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu güzide kütüphane projesi de çok yerinde ve kıymetli bir adımdır. Genel Müdürlüğümüzce muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 11 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk. Zaten Karayollarımızın gerçekten çok zengin bir arşivi olduğunu biliyorum. Hatta, 2021 yılında, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından derlenen 'Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri' kitabının hazırlanması için Genel Müdürlüğümüz arşivini açarak; bilgi, belge ve görsel paylaşımıyla büyük destek sağlamıştır. 700 sayfa ve 5 ana bölümden oluşan söz konusu kitabımız; yolların medeniyetlerin gelişimine katkısından, Osmanlı döneminde yollarla ilgili yapılan düzenlemelere, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan 2000 yılına kadar uzanan 50 yıllık döneme, son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz mega kara yolu projelerine kadar çok kapsamlı bir çalışmadır. Kitapta ayrıca, önceki yıllarda görev yapmış Ulaştırma Bakanlarımız, Karayolları Genel Müdürlerimiz ve sektör temsilcileri ile yapılan röportajlara da yer verilerek adeta tarihi kaynak niteliği taşıyan bir esere de dönüştürülmüştür" diye konuştu.

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'HELİKOPTER KAZASINDAN SONRA SİNYAL DÜŞMEDİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasını değerlendirdi. Uraloğlu, yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin duyulduğu ilk andan itibaren komşu ülke olarak harekete geçtik. İlk etapta gerek Milli Savunma Bakanlığımız olsun, Genelkurmay Başkanlığımız olsun gerekse AFAD olsun gerekli iş birliği noktasında sürece katkı sağlamaya çalıştık. Helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk sahamız içerisinde bulunduğu için bütün hava ve bütün deniz araçlarının sinyallerini takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip, vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik, ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer, ama düşmedi" dedi.

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'İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk etapta sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, "En son Akıncı İHA'nın tespiti üzerine maalesef helikopterdekilerin tamamının rahmetli olduğu yönünde bilgi aldık. Bu kazalar gerçekten üzücü kazalar, ama hava güvenliğinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği sonuçlarını ortaya koymaktadır. Tekrar Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Uraloğlu, olayın kaza olup olmadığının sorulması üzerine de "İlk bilgiler havanın sisli olduğu, dolayısıyla bir kaza olduğu şeklinde" diyerek yanıt verdi.