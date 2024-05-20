İhracatçıya kefalet sigortası

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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, “Başta KOBİ’ler olmak üzere, kredibilitesi yerinde olmakla birlikte yeterli teminat sunamayan müşterilerimizin Anadolu Sigorta ile ortaklaşa kurguladığımız kefalet sigortası ürünü ile hem TL hem de yabancı para finansmana erişimini kolaylaştırılmayı amaçladık” dedi. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “İş Bankası’ndan ihracat kredisi kullanan müşterilerden belirli kriterleri sağlayanlara düzenlenecek olan kefalet sigortası ile sigortalı müşterilerin kullanılan kredi borcunu vadesinde geri ödeyememeleri durumunda sigorta poliçesi devreye girecek ve kalan kredi borcunun poliçe düzenlenirken üzerinde anlaşılan oranı, şirketimizce İş Bankası’na ödenecek” dedi.