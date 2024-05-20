Mayıs satışlarında ‘ticari’ beklentisi... ‘Pazar 85-100 bini görebilir’

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Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, ticari araç sınıfındaki yeni araçların bu ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başladığına işaret ederek Mayıs 2024 pazar beklentilerinin 85-100 bin adet bandında olduğunu söyledi.

YENİ MODELLER

Opel CEO’su Florian Huettl’in katılımıyla dünyaya İstanbul’dan tanıtılan yeni Frontera lansmanı öncesi pazara ilişkin sorularımızı yanıtlayan Yantaç, şu ifadeleri kullandı:

“Mayıs ayında filo satışları en belirleyici nokta olacak. Çünkü, haziran ayında yeniden bir bayram dönemine giriyoruz ve bu yüzden filolar bayram öncesine kadar araçlarını teslim almak isteyecektir. Bununla beraber, gerek Stellantis üretimi yeni Rifter, Berlingo gibi araçlar gerekse farklı markaların benzer tipte yeni araçları Türkiye pazarına artık normal adetlerde girmeye başladı. Ticari araç müşterisi uzun süredir bu araçları bekliyordu. Bu kapsamda, geçen aya göre bu ay ticari tarafı çok daha yüksek olacaktır diye düşünüyoruz. Nisan ayında 80-85 binlik bir pazar bekleniyordu ancak bayram arası nedeniyle 76 bin seviyesinde bir pazar oldu. Mayıs ayında ise bizim bekletimiz pazarın 85-100 bin adet bandında gerçekleşmesi.”