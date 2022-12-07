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Aralıklı oruç bilmecesi

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#Aralıklı Oruç#Ketojenik Diyet#Dukan
Aralıklı oruç bilmecesi
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Dukan, ketojenik diyet, glutensiz beslenme ve son olarak aralıklı oruç... Bu diyetlerin hepsinin ortak özelliği aniden popüler olduktan sonra zararlarının ortaya çıkmasıyla piyasadan silinmesi.

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Son dönemde popüler olan aralıklı orucu, kimi uzmanlar şiddetle tavsiye ederken kimi uzmanlar da zararlı olduğu görüşünde. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, uzun süreli açlığın hücreler açısından stres oluşturduğunu söyleyerek, “Özellikle de diyabeti, kalp hastalığı olan kişilerde hiç önermiyoruz. Sağlıklı bireylerde kısa vadede yapılabilir” diyor. Prof. Dr. Alper Cihan ise aralıklı oruçla karaciğer ve pankreasın dinlenme fırsatı bulduğunu söylerken Sağlık İletişim Derneği Başkanı Dr. İbrahim Ersoy ise “Son 15 yılda yapılan araştırmalar aralıklı orucun obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi hastalıkların riskini azalttığını ve hatta tersine çevirdiğini göstermiştir” şeklinde konuştu.

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#Aralıklı Oruç#Ketojenik Diyet#Dukan

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