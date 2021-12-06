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Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ziyafetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ziyafet#Eş Anlamlısı
Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı nedir Ziyafetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Kelimeler, anlam bakımından eş anlamlı ve zıt anlamlı olarak ayrılmaktadır. Tabi ki bu kelimelerin haricinde olan tek anlamı kelimelerde vardır. Eş anlama sahip sözcüklerden biri de ziyafet kelimesidir. Dilimizde uzun yıllardan beri kullanılan ziyafet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ziyafetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Ziyafet, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu sözcüğün 17. yüzyıldan bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan bu kelime, farklı eş anlamlara sahiptir. Kelimenin anlamı ile beraber eş anlamlılarını da öğrenmek gerekir.

 Ziyafet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Ziyafet sözcüğünün eş anlamlıları aynı zamanda kelimenin anlamını da açıklamak için kullanılmaktadır. Ziyafet kelimesinin 3 eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki şölendir. Bir diğeri ise resmi yemek olup 3. ve son eş anlamlısı da ikramdır. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı sözcükler birbiri yerine kullanıldığı zaman cümlede anlam değişikliği olmaz. Yine aynı anlamı verir.

 Ziyafetin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Ziyafet kelimesinin 3 ayrı eş anlamı bulunmaktadır. Sizler için bu 3 eş anlamlı kelimeleri ile örnek cümleleri aşağıda sıraladık;

 Ziyagil yalısında geçtiğimiz gece büyük bir şölen tertip edildi.

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 Bizi evlerine davet etme nedenleri ikram masası hazırlatmaları imiş.

 Bu akşam köşkte önemli devlet büyüklerinin de katılacağı resmi bir yemek düzenleniyor.

 

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