Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesiyle, 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin birinci aşamasında kalabalık sınıflar gruplar ayrıldı. Farklı zaman dilimlerinde okula giden öğrenciler hem öğretmenlerine hem de okul sıralarına kavuştu. Katılımın yüksek olması ve bulaş oranının zayıflığı nedeniyle eğitimde ikinci aşamaya geçildi. Okul yönetimleri okula gelen öğrenci sayısını azaltmak için çocukları iki gruba ayıracak. Öğrenciler haftada iki gün okula gelip günde altı ders saatini yüz yüze eğitimle geçirecekler. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Yani bir öğrenci yaklaşık dört saat okulda bulunmuş olacak.

Ortaokul 8’inci sınıflar da yüz yüze eğitime geçecek. Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler destekleme ve yerleştirme kurslarında yüz yüze eğitim alıyorlardı. Şimdi haftada iki gün toplam 12 ders saatini yüz yüze eğitim yoluyla alacaklar. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Böylece 8’inci sınıflar da haftanın iki gününde yaklaşık dört saati okullarda geçirecekler. İmam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün, bir günde yedi saat olmak üzere toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada iki gün, bir günde sekiz ders saati olmak üzere toplamda 16 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yine ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Hazırlık ve 12’ler günde beş saatin üzerinde bir vakti okulda geçirecekler.

KÖY OKULLARI AÇIK

Köy okullarının tamamında yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Özel eğitim öğrencileri de aynı şekilde kademelerine göre okullarında yüz yüze eğitim alacaklar. Okulöncesinde haftanın beş günü, diğer kademelerde haftanın iki günü okula gelecekler. İlkokul ve 8’inci sınıflar 12, lise 12’nci sınıflar 16 dersi yüz yüze görecekler.