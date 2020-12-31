Yüz yüze eğitimde hedef 15 Şubat

ANADOLU Ajansı Editör Masası programına katılan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim, okulda sağlık ve yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalar yaptı. Selçuk özetle şunları söyledi:

KARARI BİLİM İNSANLARI VERİYOR

“‘Neden bütün ülkeler okulları tam zamanlı açarken siz açmadınız’ deniyor. Bu kararların arkasında yüzlerce bilim insanı var. Bu bir ayda bitecek bir iş değil. Uzun soluklu bir maraton.

BU YIL KARNELER DİJİTAL

Bu yıl dijital karne var. Yüz yüze karne vererek hareketliliği arttırmak gibi bir niyetimiz yok. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Olağanüstü dönemler için uygulanacak hususlar mevzuatta olmayabiliyor. O zaman biz de mevzuatta değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Biz en başta desek ki sınav yok, hiçbir sorumluluk söz konusu değil, bu inanılmaz bir gevşemeye ve önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir davranış olur. Yıl sonu sınav notları nasıl verilecek? Olağan durum değil ki olağan karar verelim. O yüzden sadece tek sınav olabilir, o yüzden proje olabilir diyoruz.

15 ŞUBAT’A HAZIRLIK YAPTIK

15 Şubat’ta hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime geçebiliriz konusunda hazırlık yaptık. Açıklama yapabilmem için Sağlık Bakanlığı’nın verilerini görmem lazım. Ama hep kontrollü gitmeye çalışıyoruz. Bir krizi yönetmektense riski yönetelim.

AŞI YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Yaşlıları korumak için, onlarla muhatap olan torunların riskini azaltmak için tedbir alıyoruz ama okulda öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak. Okulların açılmadığı durumda normalleşme olmaz. O yüzden öğretmenlerimizin aşılanması önemli.

Türkiye’ye 18 milyon öğrencinin 3 milyonunun erişim sorunu var. Bu büyük bir sorun, kabul ediyoruz. 3 milyonla ilgili bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken 15 milyona da bir şey verdiğimizi görmek lazım.”

SINAV ORTAMLARI ÇOK GÜVENLİ

Selçuk sınavlarla ilgili şöyle konuştu: “Lisede öğrenciler sınav olacağı zaman her türlü tedbiri alacağız. Biz bunu LGS’de gösterdik, diğer sınavlarda gösterdik. Herhangi bir durumdan sokaktaki durumdan, çarşı-pazardan, bunların hepsinden kontrollü bir ortam sağlıyoruz. Burada bir program yapıyoruz. Diyelim ki temaslı bir öğretmen varsa onun gözetmen olması mümkün değil. Çocuğumuzun ailesinde temaslı var, ona sonra mazeret sınavı yaparız. O esnekliğimiz her zaman söz konusu.”