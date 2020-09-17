Yüz yüze eğitim temassız oyunlarla başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Şehit Aytaç Usta İlkokulu’nun bahçesinde kitapta yer alan her biri temassız 60 oyunun provasını yapan öğretmenleri ziyaret etti. Kitapların 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi tüm öğretmenlere dağıtıldığını söyleyen Bakan Selçuk, şunları anlattı:

"Biz öğretmenlerin şöyle bir kuralı var: Öğrenciye öğreteceğin her şeyi önce kendin yaşa, kendin dene. O yüzden de burada meslektaşlarımızla beraber temassız oyunlar nasıl oynanıyor, hangileri ne şekilde düzenlenebilir, hangisinden başlanabilir? işte bunların provasını yapıyoruz. Önce oyunlarımızı tasarladık, sonra çocuklarla uyguladık ve çocukların tebessümlerini ve mutlu anlarını oyunların arasına sakladık. Daha önceden uygulanmış ve çocukların çok keyif aldığı birbirinden farklı oyunları şimdi öğretmenlerimize sunuyoruz. İnanıyoruz ki öğretmenlerimiz, bu oyunlarla öğrencilerine unutamayacakları anlar yaşatacaklar ve böylece bu kitap sayesinde çocuklarımız okullarına hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde başlayacaklar. Öğretmenlerimizin desteğiyle bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğimizden şüphem yok.

OYUNUN GÜCÜNDEN YARARLANDIK

Kitap sayesinde bu oyunlar Türkiye standartları oluşturularak müfredatla uyumlu hale getirildi. Bu kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Amacımız, çocukların yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık. Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyunun her birinin çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edimlerin gelişmesine yardımcı olacak. Çocukların okul ortamında ve yaşamlarında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselletirmelerine yardımcı olacak bu oyunlar, onların her türlü kaygı ve endişeden sıyrılarak okul hayatına uyum sağlamalarını da destekleyecek.”

Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunlar, öğrencilerin arasında yeterli sosyal mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlandı. Kitapta yer alan oyunların tamamına çocuklarla birlikte oynanarak son şekli verilirken, oyun içeriklerinde çocukların farklı gelişim alanlarındaki becerilerine hitap etmesi amaçlandı.