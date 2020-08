Yüz yüze eğitim kurslarla başladı: Zor olsa da okuldayız, mutluyuz

Devlet okullarında yaz kursları kapsamında 12’nci sınıfların yüz yüze destekleme kursları devam ediyor. 8’inci sınıflar da 31 Ağustos’tan itibaren başlayacak. Bazı özel okullarda ise yüz yüze eğitim dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı hijyen kılavuzuna göre hazırlanan okullarda çok sayıda önlem alındı. İstanbul’daki Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler 10’ar kişilik sınıflarda maskelerini takarak kurslarına devam ediyor. Temmuz ayında başlayan yaz kursu 28 Ağustos’ta sona erecek. Ardından 31 Ağustos’tan itibaren 12’nci sınıflar yıl boyunca yüz yüze kurslara devam edecek. Okulun görülebilir her yerinde Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı 14 kuralın yer aldığı afişlerde, mesafe ve maske konusunda uyarılar yazılı. Okula girişte öğrencilerin ateşi ölçülüyor. Kapı girişinde eller dezenfekte ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okulların telafi eğitimlerine 15 Ağustos’tan itibaren başlayabileceğini söylemişti. Bazı özel okullar da uzaktan eğitimin yanı sıra 8 ve 12’nci sınıflar için yüz yüze destekleme ve yerleştirme kurs eğitimlerine başladı. Oğuzkaan Koleji Ortaokulu’nda öğrenciler, ateşleri ölçülerek binaya alındı. Maskesi olmayan öğrenciye maske verildi. Sınıf mevcutları metrekare hesabı yapılarak yeniden düzenlendi. Her sınıfta en fazla 15, 16 öğrenci bulunuyor. Her öğrenci kendisi için belirlenen sıraya oturabiliyor. Sınıfların pencereleri sürekli açık tutuluyor. Okul, gün sonunda dezenfekte edilerek yeni güne hazırlanıyor. Ders saatleri ise 35 dakikaya indirildi.

‘HEP MASKELİYİZ’

Sıcakta maskeyle terleseler de arkadaşlarıyla sarılıp öpüşemeseler de öğrenciler okullarına kavuştukları için mutlu.

Kaan Hüseyin, “Uzun bir aradan sonra arkadaşlarımla olmak beni mutlu etti. Maskemi taktım, çıkarmamaya çalışıyorum. Sıcak olduğu için zor olsa da alışmaya çalışıyoruz” diyor.

Zeliha Oral da duygularını, “Arkadaşlarımızı gördük, öğretmenlerimizi özlemiştik. Maskemizleyiz hep. Evde sıkılıyorduk” sözleriyle anlatıyor.

Kaan Bahadır da okulda olmaktan hoşnut: “Okulda olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah böyle sürer. Uzaktan eğitimden yararlanmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitim yüz yüze olduğu gibi olmuyor. 8’inci sınıf olduğumuz için biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yüz yüze eğitim daha iyi.”

HER SINIF AYRI YİYOR

Oğuzkaan Koleji’nde öğrenciler yemekhaneye sırayla iniyor. Her sınıf belirlenen saatte öğretmeniyle yemekhaneye geliyor. Çatal, kaşıklar paketler içinde. Tuzluk, biberlik gibi ortak kullanım malzemeleri de bulunmuyor. Bunlar tek kullanımlık ürünler halinde veriliyor.

SINIFLARIMIZIN MEVCUDUNU AZALTTIK

Oğuzkaan Koleji’nin kurucusu Hatice Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili şunları anlattı: “Tüm alanları inceleyip önlemler aldık. Kılavuz gibi hazırlayıp internet sitesinde yayınlayarak velimizin bilgi almasını sağladık. Adı kurs olsa da eğitim başladı aslında. Sınıf mevcutlarını azalttık. Bir öğrencinin sürekli aynı sınıfta ders yapması gerekiyor. Bunun nedeni herhangi bir vaka görüldüğünde o sınıftakileri karantinaya alabilmek. Öğrenciler seviyelerine göre farklı sınıflarda İngilizce eğitimi alıyordu. Artık aynı sınıfta alıyorlar, seviye farklılıkları uzaktan eğitimle destekleniyor. Okullarımızın internet altyapıları da güçlendirildi.“