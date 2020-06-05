YÖK'ten yeni karar: Uzaktan öğretim oranı % 40 olacak

Üniversiteleri küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Saraç, özetle şu bilgileri verdi: “Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeydeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi.

KARMA MODEL

Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz geçebilecek. Dijital imkanların kullanılabilmesindeki yetkinliğin program özelinde de olması için örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10’unun uzaktan öğretimle tavsiye ve teşvik edilmesine de karar verildi. Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilecek bu derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eşzamanlı verilip verilmemesi hususlarında üniversiteler karar verecek. Buna yönelik senato kararı alan ve uygulayan devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi yapılacak, ayrıca bu uygulamaya geçen üniversiteler için ek araştırma görevlisi de tahsis edilecek.”