YÖK'ten üniversitelere ‘eş değer program’ uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere lisansüstü programlarla ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, yükseköğretim sisteminde ziraat ve doğa bilimleri fakülteleri, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri, dil ve tarih-coğrafya, edebiyat, insan ve toplum bilimleri fakülteleri gibi farklı adlar taşısalar da bünyelerinde aynı isimde programlar yürüten çeşitli fakültelerin bulunduğu anlatıldı. YÖK'ün yazısında, fırsat eşitliğini engelleyen keyfi uygulamalara imkân tanınmaması istendi. Farklı adlardaki bu fakültelerin bünyesinde yürütülen ve isimleri aynı olan programların eş değerliğe sahip olup mezunları aynı unvanları kullandığına işaret edilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

FIRSAT EŞİTLİĞİ ENGELLENEMEZ

"Söz gelimi ilahiyat fakülteleri ile İslami ilimler fakültelerindeki programlar da eş değerdir ve mezunlarının unvanları ve kazanımları arasında hiçbir fark yok. Bu tür fakültelerin bazılarında akademik kadro ilan koşullarında veya üniversitenin ilgili enstitüsünün lisansüstü programlara başvuru koşullarında alanın sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlandırıldığı, diğer fakültelerdeki eşdeğer programlardan mezun olanların başvurularının önünün kesilmeye çalışıldığı üzülerek müşahede ediliyor. Gençlerimizin anayasal hakkı olan fırsat eşitliğinden yararlanmalarını engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Kurulumuza herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyecek."