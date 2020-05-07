YÖK’ten engelli öğrencilere özel kararlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı problemlerle ilgili olarak Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu ile bir toplantı yaptı. Engelli öğrenci temsilcisi ve üyelerin yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdiği toplantıda bazı işitme ve görme engelli öğrencilerin uzaktan eğitimleri takip edebilmek için aileleri ile birlikte derslere katılmak zorunda kaldıkları aktarıldı. Bununla ilgili olarak YÖK, engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir dizi çerçeve kararı, üniversitelere resmi yazıyla bildirdi.

'KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK ANLAM İFADE EDECEK'

Resmi yazıda farkındalığı arttırarak hazırlanacak sunumlarda, ders hazırlıklarında ve ders anlatımında dikkat edilecek küçük değişikliklerin engelli öğrenciler için büyük anlam ifade edeceği vurgulandı. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Üniversitelerimizin ilgili programlarında engelli öğrenci bulunup bulunmadığı belirlenerek engel grubuna göre alınması gereken önlemler konusunda dersi veren öğretim elemanı bilgilendirilmeli. Canlı ders bağlantıları için engelli öğrencilerle görüşülerek canlı ders platformunda yaşanan sorunların giderilmesi için tedbir alınmalı. Kullanılan uzaktan eğitim sistemleri konusunda öğrencilere yazılı olarak da bilgi verilmeli. İşitme engelli öğrencilerimiz için ders içerikleri metin olarak da sağlanmalı. Ders anlatımları mümkünse alt yazılı olarak da verilmeli. Ders içeriği önceden metin olarak öğrenciye gönderilmeli. Dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesi sağlanmalı. Görme engelli öğrencilerin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin kullanımına özen gösterilmeli. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılmalı. Görsel içerikler, grafik ve tablolar betimlenmeli. Özellikle sınavlarda grafikler betimlenmeli. Uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınmalı."

ZİHİNSEL ENGELLİ VE OTİZMLİLERE DE DESTEK

YÖK'ün yazısında, zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan az sayıda öğrencinin de yükseköğretimle bağlantısının kopmamasına özen gösterilmesi istendi.