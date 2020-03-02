YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman yayımlanır?
YÖKDİL soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Temel soru kitapçığı cevap anahtarının %10'unu erişime açan ÖSYM, soruların tamamını ise 10 gün boyunca erişime açık tutacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YÖKDİL soruları ve cevapları ile birlikte YÖKDİL sonuçları hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL soruları ve cevapları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Buna göre sınava giren pek çok kişi, AİS girişi ile YÖKDİL soruları ve cevapları sayfasını görüntüleyebilecek. Şifre ile giriş yapmayan kişiler ise sınav soruları ve cevaplarının yüzde 10'unu görebilecek.
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.
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