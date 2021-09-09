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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.09.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

YÖK’den Pedagojik Formasyon açıklaması

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YÖK’den Pedagojik Formasyon açıklaması

Onbinlerce kişinin merakla beklediği Pedagojik Formasyon eğitimiyle ilgili açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ten geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışan YÖK, Pedagojik Formasyon Eğitim programının geri döndüğünü belitti. Yeni programla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yükseköğretim Kumlu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.

Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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