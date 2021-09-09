YÖK’den Pedagojik Formasyon açıklaması

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yükseköğretim Kumlu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.

Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.