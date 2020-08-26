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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

YÖK, YKS-2020 raporunu açıkladı

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YÖK, YKS-2020 raporunu açıkladı
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2020) yerleştirme raporunu kamuoyuna duyurdu.

 

Açıklanan YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Buna göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

Açıklanan bilgilerde, devlet üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 95,77 olduğu, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 olarak belirlendiği de yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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