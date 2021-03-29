“YÖK Üstün Başarı Ödülleri” başvuru süreci başladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, başvuruların başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Saraç’ın açıklaması şöyle:

“Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin 2021 yılı başvurularının alınma süreci bugün itibariyle başlamış olup, başvurular “03 Mayıs 2021” tarihinde sona erecek. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, “Bireysel” ve “Kurumsal” olmak üzere iki kategoride verilecek. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcut.

BİREYSEL ÖDÜLLER:

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal ve Beşerî Bilimler olmak üzere üç farklı alanda “Yılın Doktora Tezi Ödülü” verilecek. Bu ödüle doktora sahibi ile danışmanı birlikte aday olabilecekler. Son dönemde doktoraya özel bir önem veren YÖK, bu ödül ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

KURUMSAL ÖDÜLLER:

Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İş Birliği Ödülü, Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere dört ayrı kategoride ödüller verilecek.

Kurumsal ödüllerle, son dönemde gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalar ile de uyumlu olarak iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.