YÖK üniversitelerde siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleri başlatacak

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Cisco Network Akademi ile yapacağı işbirliği kapsamında, sekiz pilot üniversitedeki akademisyenlere ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında eğitimler verilecek. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında, YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında işbirliği yapılacak. Proje gereğince beşi yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam sekiz pilot üniversitedeki akademisyenlere ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında eğitimler verilecek.

YÖK-Cisco işbirliğiyle YÖK'ün Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ile başlattığı yerel ve küresel rekabet gücü kazanım hedefine yönelik çalışmaların derinleştirilmesi ile akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılması, üniversitelerin güncel teknoloji içeriklerine erişimleri ve dijital eğitim kaynaklarından faydalanmaları, öğrenimin yetkinliğe dönüştürülerek proje ve uygulama geliştirmeleri hedeflendi. Bu kapsamdaki ilk adım, YÖK'te düzenlenen toplantıda atıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın başkanlığındaki toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, CISCO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık, eğitimlerin verileceği üniversitelerin rektörleri ve ilgili akademisyenler katıldı.

‘YÜKSEKÖĞRETİMDE AKILLI UZMANLAŞMAYA, İHTİSASLAŞMAYA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ VERECEĞİZ’

Saraç, Yeni YÖK olarak 2015'ten bu yana yükseköğretimde reform niteliğindeki çalışmaları, daimi tekamül esasında yürüttüklerini belirterek, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Proje kapsamında, 16 üniversitede pilot çalışmayla bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenci ile 6 bin öğretim elemanının dijital eğitim dersleri aldığını belirten Saraç, şöyle konuştu:

“Yükseköğretimde eğitim, araştırma ve inovasyon üçlüsü; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hız ve demografik değişikliklerin etkisi sonucu şekillenmesiyle 2050'de dijital şehirler konsepti bekleniliyor. Dünyada ve ülkemizde hızla artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturuyor. Bütün bu sonuçlar, yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Cisco Network Akademi yetkililerine dijital eğitim alanındaki bu işbirlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Projenin başarılı bir şekilde yürütülerek ülkenin nitelikli insan kaynağına katkı sağlamasını diliyorum.”

İLK EĞİTİMLER 16 MART’TA BAŞLAYACAK

YÖK'ün Cisco Network Akademi ile işbirliği kapsamında, Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerindeki akademisyenlere ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında Cisco tarafından eğitim verilecek. Proje kapsamında, akademisyenlere yönelik ilk eğitimler, 16 Mart'ta başlayacak. Pilot uygulama sonrasında karşılıklı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından işbirliğinin diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.