YÖK, öncelikli alanlarında doktora yapanların bursunu arttırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 100/2000 Doktora Burs Programı ile ülkenin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediğini de söyleyerek, bu alandaki bursu arttırdığını açıkladı.

4 BİN ÖĞRENCİ BURS ALDI

Ülkenin bilim hayatının kalkınması ve geleceği için 100 öncelikli alanın her çağrı döneminde güncellendiğini anlatan Saraç, şöyle konuştu:

“2016- 2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibarıyla başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında 92 farklı üniversiteden 4 bin 250 öğrenci burs aldı. Dünyada örneğinin olmaması nedeniyle bilim çevrelerince tereddütle karşılanan bu projede ciddi çalışmalarımızla sonuçları almaya başladık. Proje, gayet iyi yürüyor, mezun vermeye başladık. Bu öğrencilerin yaklaşık 800’ü üniversitelerde, özel sektörde ve kamu kurumlarında istihdam imkânına kavuştu. Bursiyerlerin yüzde 60’ı fen ve mühendislik bilimleri ile mimarlık, yüzde 20’si sosyal bilimler, yüzde 20’si sağlık bilimleri ile ilgili alt alanlarda eğitimlerine devam ediyor. Programla ilgili farkındalık ve talep günden güne artıyor ve her yeni çağrıya daha fazla üniversite başvuruyor.

SAYIYI 5 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Hem 11’inci Kalkınma Planı’nda hem de 2020 vizyonumuzda YÖK 100/2000 doktora burs programından yararlananların sayısını arttırmaya dönük hedefimiz doğrultusunda sayıyı 5 binin üzerine çıkaracağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde doktora eğitimine başlamak üzere 85 üniversitemize 720 kontenjan tahsis edildi. YÖK 100/2000 kapsamında doktora yapan öğrencilerin burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmamasını hedefledik. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusunda YÖK’ün bu girişiminin devletin diğer kurumları tarafından da desteklendi. Bu kapsamda mecburi hizmet bulunuyor ayrıca başka kurumlardan da burs alma imkânı da var. Teziyle ilgili çalışmalar yapmak üzere yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin danışmanları ve üniversitelerinin izin vermeleri koşuluyla, yurtdışında bulundukları süre zarfında bursları devam edecek. 2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında, öğrencilerin burs miktarında artacak. Türkiye’nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira bursla desteklenecek. TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getiren öğrenciler de çift burs alma imkânına sahip olduğundan onlara sağlanan destek rakamı ciddi bir seviyeye ulaşıyor.”