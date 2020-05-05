YÖK: 15 Haziran'dan itibaren akademik takvim belirlenebilir

Final sınavları 15 Haziran'dan sonra kampuslarda yapılabilecek ama zorunluluk aranmayacak. Şu anda final sınavlarını online olarak yapan üniversiteler sınavları online olarak yapmaya devam edecek. Uygulamalı eğitimler ve yaz okulları başlatılabilecek. Bunların yapılabilmesi için devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran'dan itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşulu gerekecek. Kararların öğrenci merkezli olmasına dikkat edilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

'ÖĞRENCİ MERKEZLİ OLACAK'

"Kampüslerimiz kapalı olmasına rağmen eğitim öğretim dijital ortamda farklı süreçlere evrilerek sürdürülmektedir. ​Üniversitelerimizde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir ve bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçler; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen önkoşulun gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulanabilir. Üniversitelerimizin senatoları “kendi koşullarını dikkate alarak” kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yapılacak. Özellikle bu yaşanılan süreçte üniversitelerimizin öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Bu vazgeçilmemesi gereken esastır."