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YKS’ye hazırlığın son haftalarında nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#YKS#TYT#AYT
YKS’ye hazırlığın son haftalarında nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:05

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar artık gün saymaya başladı.

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Heyecan verici hazırlık süreci Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 8 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 9 Haziran’da uygulanmasıyla sona erecek. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, adayların hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için kalan bu kısa sürede sadece test çözmemeleri gerektiğini söylüyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında sınava sayılı günler kala adayların başarıya ulaşmak için test çözmek dışında neler yapması gerektiğini de anlatıyor.

EĞİTİM UZMANI CİHAN YEŞİLYURT’UN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

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#YKS#TYT#AYT

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