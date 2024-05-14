YKS’ye hazırlığın son haftalarında nelere dikkat etmeli?

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Heyecan verici hazırlık süreci Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 8 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 9 Haziran’da uygulanmasıyla sona erecek. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, adayların hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için kalan bu kısa sürede sadece test çözmemeleri gerektiğini söylüyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında sınava sayılı günler kala adayların başarıya ulaşmak için test çözmek dışında neler yapması gerektiğini de anlatıyor.

EĞİTİM UZMANI CİHAN YEŞİLYURT’UN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.