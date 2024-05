YKS’ye son haftalar

Haberin Devamı

Şimdi hep birlikte bir hesap yapalım. Bir aylık genel bir hesap yapalım. Günde 200 soru çözseniz 30 günde 6000 soru eder. 6 bin soru da 3-4 soru bankasına denk gelir. Bir üniversite adayının yılda yaklaşık 70 bin civarında soru ile üniversite sınavına hazırlık yaptığını düşündüğümüzde 6 bin soru sizleri hedefinize ulaştırmada çok önemli bir yere sahip olacaktır.

SADECE TEST ÇÖZMEYİN

Üç hafta uzun bir zaman. Bu süre boyunca sadece test çözmek yanlış. Özellikle Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için mutlaka konu da çalışmalısınız. AYT’deki sorular birkaç konuyu içeren sorulardan oluşabiliyor. Dolayısı ile konuyu iyi kavrayıp, analiz etmeniz gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 12’nci sınıf öğrencilerine deneme sınavları ve her dersten TYT-AYT testleri dağıttı. Bu yayınların pdf dosyaları internetten de yayımlandı. Üniversite adaylarının öğretmenler tarafından çok kaliteli bulunan bu deneme sınavlarını ve testleri mutlaka çözmeleri gerekiyor.

ALES SORULARI ÇÖZÜN

Üniversite sınavında çıkan soruları incelediğinizde özellikle Temel Yeterlilik Testi (TYT ) sorularında bilgiyi kullanma ve yorumlama istendiğini göreceksiniz. Size önerim; TYT hazırlığı için ALES kitabı alıp oradaki soruları da çözmeniz. ALES sorularının TYT’deki performansınızı arttıracağına eminim.

Geçmiş yılların üniversite sorularını ve ayrıca haftada en az bir tane (TYT-AYT) deneme çözmeye başlamalısınız. Branş denemeleri çözmek de eksiklerinizi görmek açısından çok önemli olacaktır. Soruları çözerken son yılda yapılan YKS’den geçmiş yıllara doğru gitmelisiniz. Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret etmelisiniz.

YANITLAYAMADIĞINIZ SORUYU ÖĞRENİN

Gerek TYT’de gerekse AYT’de her soru çok değerli. Belki de TYT’de geometri sorularında yaptığınız hataları sözel testi çözerek telafi edeceksiniz. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp, her derse gereken önemi vermelisiniz.

Üniversite adayları genellikle çözemedikleri soruların cevaplarını öğrenmiyorlar. Ancak deneme sınavlarında ve testlerde yapılamayan her bir soru gerçek TYT-AYT sorusu olabilir. Dolayısıyla öğrenciler mutlaka branş öğretmenlerinden ve video çözümlerinden soruların yanıtlarını öğrenmeli.

RİSKLİ SPORLARDAN UZAK DURUN

Sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durmak gerekiyor. Örneğin futbol, basketbol oynamak riskli olabilir. Sağlığınıza, özellikle beslenme ve uykunuza özen göstermelisiniz. Düzenli beslenmenin ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacak, kaygınızı azaltacak, sınav günü de dikkat düzeyinizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

SAKİN OLUN

Sınava ilişkin olumlu düşünmeye çalışmalısınız. Sürekli ‘’sınav zor olacak düşüncesi’’ ile hareket ederseniz YKS’de panik yapabilirsiniz. Eğer sakin olursanız, kendinize güvenirseniz, kalan süreyi verimli kullanırsanız ve yukarıdaki önerilerime uyabilirseniz iyi bir performansınız olacağına inanın.

CİHAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973’te Samsun’un Alaçam ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve liseyi Alaçam’da tamamladıktan sonra 1991’de girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1995’te mezun oldu.

1997 yılında Fen Bilimleri Dershaneleri’nde Rehber Öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının İstanbul’da ve Türkiye’de büyümesi ile birlikte 1999 yılında Rehberlik Birimi Koordinatörlüğü’ne getirildi ve halen bu görevine devam ediyor.