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YKS’de ilk oturum bugün

#YKS#Sınav#AYT
YKS’de ilk oturum bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. Bu yıl rekor sayıda adayın katılacağı sınav için 3 milyon 243 bin 425 kişi başvurdu.

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Tercih döneminde etkisi olan baraj puan uygulaması ise bu sene kaldırıldı. Bugün saat 10.15’de başlayacak TYT’nin ardından adaylar yarın da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve  Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt AYT’ye girecek adayları uyararak şu tavsiyelerde bulundu:

Sınav başarısında en önemli şey psikolojik dayanıklılık. Dolayısıyla  TYT nasıl geçerse geçsin onu bir an önce unutun ve AYT’ye odaklanın.

AYT’nin puana katkısı yüzde 60. AYT başarısının belirleyici olduğunu unutmayın.

Başarılı olmak için öncelikle pozitif düşünün ve olumsuz kaygılardan uzak kalın. Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş sorunu olarak görmeyin. ‘Ben bunu yapamam’, ‘AYT’de hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakın.

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‘Bu sınava iyi hazırlandım’, ‘Yapabileceğimin en iyisini yaptım’ gibi cümlelerle kaygıyı dengeleyin.

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#YKS#Sınav#AYT

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