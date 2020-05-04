YKS ve LGS tarihleri belli oldu

Değişen sınav tarihlerinin öğrenciler üzerinde yarattığı etkiyi hem kendilerine hem de uzmanlara sorduk. Belirsizlik sürecinde kaygı ve odaklanma sorunlarına dikkati çeken uzmanlar şunları söyledi:

'KENDİMİZE ÜÇ SORU SORALIM'

Uzman Psikolog Doç. Dr. Nevin Dölek, belirsizlik dönemlerinin stres yaratmasının normal olduğunu belirterek LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kendilerine şu soruları sormalarını önerdi:

“İnsanın kontrol edemediği her şey stres kaynağıdır. Belirsizlik de bir stres kaynağıdır. Sınav tarihi belliydi ve öğrenciler bu tarihe göre planlamalarını yapmışlar, kendilerini hazırlamışlardı. Kontrollerindeydi yani. Sınav tarihi, öne de alınsa, ileriye de atılsa bir değişiklik olacağı için stres artacaktır. Bu noktada öğrencilerin üç soru sormaları ve buna yanıt vermeleri gerekir. Birinci soru, bu olan şey nedir? Sınav tarihi elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. İkinci soru, bu benim için tehlikeli midir? Hayır, değildir ya da evet, tehlikelidir. Son soru ise en önemlisidir: Ben bununla baş edebilir miyim? Öğrencinin buna, “Tarih öne de çekilse, ileriye de atılsa iyi bir planlama yaparsam sınav tarihinin ne olduğu önemli değil” yanıtı vererek kendini telkin etmesi gerekiyor.”

'ODAKLANMA PROBLEMİ OLABİLİR'

Belirsizliğin herkes için yıpratıcı olabileceğini söyleyen Rehberlik Danışmanı Cihan Yeşilyurt, öğrencilere, “Değişikliğin odaklanmanızı etkilemesine izin vermeyin” diye seslendi. Yeşilyurt, şunların altını çizdi:

“İçinden geçtiğimiz süreç ve bunun paralelindeki sınav tarihlerindeki değişiklik, öğrencilerde odaklanma problemlerine neden olabilir. Belirsizlik dönemlerinin yıpratıcılığını da göz önünde bulundurursak öğrencilerin gündeme kulaklarını tıkayıp sosyal medyadan uzak durmalarını öneririm. Gündem takibi odaklanmada sorunlar yaratabiliyor. Bu da günlük düzeni etkiliyor. Bunun yerine öğrencilerin uyku düzenlerine dikkat ederek sınav tarihine kadar tıpkı okuldaymışlar gibi çalışmalarını ve kendilerine hedefler koyarak günlük programlarını düzenlemelerini öneriyorum.”

Esin Dönmez (12’nci sınıf öğrencisi): “Sınav tarihleriyle ilgili değişiklik haberleri beni olumsuz etkiledi. Konuların bazıları çıkarılmış olsa da bu seneki sınavın daha zor olacağını düşünüyorum. Sorular beni korkutuyor, özellikle fizik konularında endişe yaşıyorum. Sayısal öğrencisi olarak fizik soruları önemlidir. Hedefim ilk 10 bine girebilmek. Özel okul öğrencisiyim. Okuldayken sınava hazırlanma tempomuz yoğundu. Uzaktan eğitim, öğrencinin omzuna daha çok sorumluluk bindiriyor. Soru çözme konusunda öğretmenlerimizle yüz yüze olmak daha faydalı olacaktı. Şimdiyse sınav tarihi yaklaşırken kaygı düzeyim artıyor.”

Tuba Kızıldemir (12’nci sınıf öğrencisi): "Bu değişiklik çok kötü oldu. Çünkü ileri attık tarihi dediklerinde bir ay vaktimiz var. Daha fırsatımız var demiştik. Daha vakit var, çalışırız diyerek bir rahatlama gelmişti açıkçası. En azından bir ay önce temmuzda diye açıklanmasaydı bu şekilde çalışma planı yapmazdık. Daha sıkı çalışırdık. Temmuza göre bir çalışma planı yapmıştık. Birçok konu yetişmeyecek."