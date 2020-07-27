YKS sonuçları açıklandı: Ortalamalar yükseldi

Adaylar bekledikleri gibi bir sıralamayla karşılaşmadılar. Uzmanlar geçen sene 350 puan alan bir adayın 20 bininci sıralarda yer bulabildiğini, bu yıl aynı puanı alan bir adayın 30-35 bininci sıralarda olabileceğini söylüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavla ilgili sayısal verileri de paylaştı. Buna göre, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 424 bin 718 aday başvurdu. 128 bin 580'i sınava girmedi. TYT'ye giren aday sayısı 2 milyon 296 bin 138 oldu. 248 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı. Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvurdu. 116 bin 214 aday sınava girmedi. Sınava girenlerin sayısı 1 milyon 672 bin 376 olarak açıklandı. 67 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 138 bin 177 aday başvurdu. 22 bin 598 aday sınava girmedi. 105 bin 579'u ise YDT'ye girdi. Altı adayın sınavı geçersiz sayıldı. TYT barajını geçenlerin oranı yüzde 77.32 oldu. 170 barajını geçenlerin oranı ise sayısalda yüzde 58.60, sözelde 83.02, eşit ağırlıkta 73.26, dilde 86.33 olarak gerçekleşti. Sınav puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında TYT'de beş, sayısalda üç, sözelde bir, eşit ağırlıkta bir, dilde beş aday 500 puan aldı. YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımlarına bakıldığında ise 550 ve üzeri puan aralığında TYT'de 48, sayısalda 150, sözelde üç, eşit ağırlıkta sekiz, dilde 21 adayın olduğu görüldü.

'ADAYLAR TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, sınav verilerini değerlendirdi. Sınavın kolay olduğunu bu nedenle adayların beklediği gibi bir sıralamayla karşılaşmadıklarını söyleyen Ünsal, şöyle konuştu:

"Bu sene özellikle sınavın kısıtlı bir müfredattan olmasından dolayı AYT kısmında soruların adaylara kolay gelmesinin etkisiyle daha çok soru yapılmış. Bu durum ortalamaları yükseltmiş. Ortalamalar yükselince bir sorunun net puan değeri düşmüş. Soruların daha çok aday tarafından yapılması bir puan aralığına düşen aday sayısını arttırdı. Ön sıralardan itibaren yığılmalar başlamış. Bu da sınavın zorluk kolaylık standartları bakımında diğer sınavlarla uyumsuz olduğunun göstergesi. Matematik soruları kolay olunca, ortalama da 6'dan 8'e yükselince adayların sıralamalarına çok yansımış. Böyle bir farklılık ortaya çıktı. Öğrencilerin yoğunlaşma noktalarını değiştirdi. Örneğin geçen sene 350 puan alan bir aday 20 bininci sıralardayken bu yıl aynı puanı alan bir aday 30-35 bininci sıralamalarda olabilir. Adaylar beklentileri karşılayan bir sıralamayla karşılaşmadılar. Bunlar öğrencilerin tercih trendini de değiştirecektir. Yeni bir tercih güncellemesi yapacaklar.

PANDEMİ SINAVA GİREN SAYISINI FAZLA ETKİLEMEMİŞ

Sınava katılımlarda düşüş olmuş ancak pandemiden dolayı daha az katılım beklerdim. Adaylar pandemiden çok fazla etkilenmemişler. AYT'de sınava giren öğrencilerde düşüş var. 208 bin öğrenci katılmamış. AYT'de katılımın düşük olması AYT puanıyla öğrenci alacak bölümlerin kontenjanlarının dolmasında zorluk yaşanabileceğini gösteriyor. 170'e düşürülmesi nedeniyle barajı geçen aday sayısının arttığını görüyoruz. Sıralama barajındaki bölümlerin sıkıntıları büyük olacaktır. Diş hekimliği, tıp dolar ama geçen yıl da zorluk yaşayan mühendislik programları dolmayabilir. Hukukta özellikle vakıf üniversitelerinde ücretli ve yüzde 50 burslu bölümlerin kontenjanlarını doldurmalarında sorun yaşanabilir. Mühendislik, mimarlık ve öğretmenliklerde kontenjanların dolamasıyla ilgili sıkıntılar olabilir."