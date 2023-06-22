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YKS kalemleri köy okullarına

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#YKS#Kalem#Öğrenci
YKS kalemleri köy okullarına
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Geçen hafta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylara dağıtılan kalem, kalemtıraş ve silgileri Batman’da köy okulundaki çocuklar gelecekleri için kullanacak.

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Batman’da köy okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Naim Erdem, bu yıl da geleneği bozmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylara dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da köy okullarındaki çocuklar için topladı. Kırtasiye malzemeleri okullar açıldığında çocuklara dağıtılacak.

SINAV ÇIKIŞI TOPLADI

Bu yıl YKS’ye üçüncü üniversitesini okumak için katılan Batman Tekağaç İlkokulu Sınıf Öğretmeni Naim Erdem, sınav sonunda evine ÖSYM’nin dağıttığı yaklaşık 200 kalemle birlikte döndü. Erdem, geçtiğimiz yıllarda da üniversite sınavlarında gözetmenlik yaparak ÖSYM’nin dağıttığı kalemleri okulundaki öğrencileri için topluyordu. Erdem, şunları söyledi:

SINIFIM KIRTASİYE GİBİ

“Sınava girdiğim okulun sorumlusuna, SINAV sonrası kalemleri toplamak istediğimi söyledim. Bu isteğimi anlayışla karşıladı. Üstünde ‘Kalemler, silgiler köy okulu çocukları için’ yazan teneke kutumu, okul binasının önünde bıraktım. Sınavdan çıktığımda adayların bir kısmının ÖSYM’nin vermiş olduğu kalemleri kutunun içine bıraktığını gördüm. Her yıl ortalama 300 ile 350 adet kalem topluyorum. Görev yaptığım okulda 120 öğrencimiz var. Sınıfım şu an kırtasiye dükkânı gibi işliyor. Öğrenciler ihtiyaç duydukça gelip, YKS’de topladığım kalem, silgi ve kalemtıraşlardan istiyor. Bu kalemleri sadece okulumdaki öğrenciler değil, çevredeki diğer köy okulundaki öğrenciler de kullanabiliyor. Diyarbakır’da görev yapan bir öğretmen arkadaşıma da ihtiyaç halinde topladığım kalemlerden gönderiyorum. Bu ihtiyaç devam ettikçe kalem toplamayı sürdüreceğim.

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PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR

Öğrenciler, ihtiyaçları oldukça gelip alıyorlar. İşleri bitince de yerine bırakıyorlar. Bu sayede onların paylaşmayı öğrenmelerini ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi istiyorum. Açıkçası işe de yarıyor. Örneğin, 4 öğrencinin okula geldiğinde kalemi yoktu. Okul bitip evlerine gidecekleri zaman aldıkları kalemi bıraktılar. Çünkü evde kalem bulabileceklerini biliyorlardı. Bu şekilde diğer arkadaşlarını düşünüyor ve sorumlu davranıyorlar. Ayrıca böylelikle kalemlerden tasarruf da etmiş oluyoruz. Bu yıl geçen yılki sınavda topladığım kalemlerden 50 tanesi arttı. Önümüzdeki sene, bu sınavda topladığım kalemlerle birlikte toplam 250 kalemimiz olacak.

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#YKS#Kalem#Öğrenci

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