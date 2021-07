Yeteneklerini bursa çevirdiler

YELKENDE DÜNYA ŞAMPİYONU

Derin Baytur: Daha altı yaşındayken yelken sporuyla uğraşmaya başlamış Derin Baytur 2012 yılından beri yarışlara katılıyor. Karşıyaka Yelken Kulübü’nün sporcusu ve 2014 yılından bu yana da ülkemizi yurtdışında temsil ediyor. Milli bir yelken sporcusu olması sayesinde İzmir Amerikan Koleji’nde spor bursuyla okuyan 10. sınıf öğrencisi Baytur, yelkendeki başarılarıyla ülkenin de guru oldu. İlki 2014 yılında olmak üzere Türkiye şampiyonlukları yaşayan Baytur dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına da katıldı. 2019 yılında Kanada’da düzenlenen ve 33 ülkeden 100’den fazla sporcunun mücadele ettiği dünya şampiyonasında, U16 kategorisinde dünya şampiyonu olan milli sporcu “Emeklerimin karşılığını almak beni hem gururlandırdı hem de mutlu etti” diyor.

İLİM TUTKUSU HARVARD’DAN BURS GETİRDİ

Arif Kerem Dayı: “Kendimi bildim bileli robotları ve matematiği çok sevdim” diyen 19 yaşındaki Arif Kerem Dayı, küçük yaştayken matematik öğretmeni dedesinin de etkisiyle bilime gönül vermiş. “Artık her yer sihir gibi çalışan bilgisayarlar ve otonom teknolojiler ile sarılı olunca merak etmeden duramıyorum” diyen Dayı, TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye çapında elde ettiği başarılardan dolayı İzmir Amerikan Koleji’nde bilim bursu ile okuyor. Bu yıl mezun olmaya hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Dayı’ya Harvard, Oxford, Imperial, Yale, UPenn, UC Berkeley, UCLA, Carnegie Mellon gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden kabuller geldi. Bunlar arasında Harvard ve Yale’den burs aldı. Ayrıca University of Toronto’nun Lester B. Pearson bursunu kazandı. Seneye Harvard Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam etmeye karar veren Dayı, “Önümüzdeki zamanlarda keşfedilecek birçok bilgi ve çözülecek problemler var ve ben de bunların bir parçası olmak istiyorum” diyor.

MERSİN’İN KARATECİ KIZI

Ecegül Demirtaş: Hollanda Amsterdam’da doğan Ecegül Demirtaş küçük yaştan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyuyor. 5 yaşında Hollanda’da judoya başlayan Demirtaş, Türkiye’ye dönmeden önce Amsterdam Kulüplerarası Şampiyonası’nda ikincisi olmuş. Türkiye’ye dönünce ise karateye duyduğu ilgiyle bu spora devam ediyor. 23 Nisan The Children of the World Karate Championship Turnuvası’nda Türkiye üçüncüsü olan Ecegül, bu başarısıyla Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC) spor bursu almaya hak kazanıyor. 9. sınıf öğrencisi Demirtaş, “Yurt dışında bir üniversiteyi kazanmak ve orada da ülkemizi karate alanında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diyor.

KEMAN ÇALARKEN NÖROBİLİM DÜŞÜNÜYOR

Ece Karagöz: Üsküdar Amerikan Lisesi’nde sanat bursu ile okuyan 17 yaşındaki 10. sınıf IB öğrencisi, kemanist Ece Karagöz altı yaşından itibaren keman çalmaya başlıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın 5 yıllık keman programından geçen yıl mezun olan Karagöz aynı zamanda genetik, evrim, nörobilim ve antropolojiyle de ilgileniyor. Bilime olan ilgisini sanat ile birleştiren Karagöz, gelecekte nörobilim araştırmaları yapmayı ve bir yandan da tutkusu olan müziği hayatının her noktasına taşımayı hedefliyor. Pandemi öncesi enstrüman yapımı dersleri almaya başlayan Karagöz, “En büyük hayallerimden biri kendi yaptığım kemanı çalmak” diyor.

HEM BESTE HEM İCAT YAPIYOR

Efe İnan: Anne ve babası turizmci olan, ailenin tek çocuğu Efe İnan hem müzik hem bilim alanında başarılara imza atıyor. Tarsus Amerikan Koleji’nde sanat bursu alan ve yatılı okuyan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Efe İnan, dört yaşından bu yana müzikle ilgileniyor. Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) korosunun sanatçısı olan İnan, şimdi de lisede TAC’nin müzik grubu ECHO’da basgitar çalıyor ve besteler yapıyor. Bugüne kadar dört adet tescilli beste yayınlayan İnan, robotik alanında da önemli çalışmalara imza atmış. BİLSEM robotik takımında birçok yarışmaya katılan İnan, “Müzik benim için bir vazgeçilmez. Film ve oyun müzikleri yapmak en büyük hayallerimden biri ve şu an bunun üzerine çalışıyorum. Üniversitede mühendislik ya da tıp okumak, müziği de yan dal olarak yapmak istiyorum” diyor.



ŞAMPİYON ESKRİMCİ

Alp Eyüpoğlu: Fransa’da doğan, ailenin tek çocuğu olan Alp Eyüpoğlu, birçok sporla uğraşıyor ama 11 yaşındayken, bir satranca benzettiği ve tümüyle kendi kararlarıyla hareket edebildiği için eskrim sporuna gönül veriyor. 2013 yılında Altınyurt Spor Kulübü’nde antrenmanlara başlayan Alp, 2017 Şubat ayında Milli Takıma davet ediliyor ve o günden bu yana Eskrim Milli Takımı’nın formasını giymenin gururunu yaşıyor. Özel SEV Lisesi’nde (SAC) Spor Bursu ile okuyan 12. sınıf öğrencisi Eyüpoğlu, genç yaşına rağmen sayısız madalya ve şampiyonluklar kazandı. 2017’de İzmir’de ilk Türkiye Şampiyonluğu, 2018’de Kahire’de Akdeniz Şampiyonası’nda aldığı üçüncülük bunlardan bazıları. Selanik’te Avrupa Circuit Şampiyonası ise takım 1.’lik kupası elde ediyor ve bu kupayla Selanik’te Atatürk müzesini ziyaret ediyor. Avrupa ve ABD üniversitelerinden kabuller alan milli eskrimci, “Gideceğim üniversiteye henüz karar vermedim” diyor.

SESİ SAYESİNDE BURSLU OKUYOR

Yasemin Kölemenoğlu: Sanat ve müzik en büyük hobisi olan Yasemin Kölemenoğlu (15), tekstilci anne ve babanın tek çocuğu. 2018 yılından beri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nda ve sanat bursuyla 9’uncu sınıfında okuduğu SEV Amerikan Koleji’nin korosunda korist olarak görev alıyor. Müziğe ilgisi sekiz yaşında piyanoyla başlayan Kölemenoğlu, musiki derneğine katılan babaanne ve dedesinin konserlerinden ve gittiği müzikallerden etkilenerek şarkı söylemeyi sevdiğini keşfetmiş. Zorlu PSM, Süreyya Operası gibi Türkiye’nin en önemli sanat merkezlerinde sahneye çıkan ve Carmina Burana operasında görev alan Kölemenoğlu, “Şarkı söylemeyi hayat boyu devam ettirebileceğimi düşünüyorum. Akademik olarak Mimarlık veya Güzel Sanatlar alanlarından birinde eğitim görmeyi hedefliyorum” diyor.



BİLGİSAYAR VE KUANTUM FİZİĞİ ÖĞRETİYOR

Yunus Gürlek: Anne ve babası ikişer üniversite bitiren, ablası Almanya ve ABD’de eğitimini tamamlayan, ağabeyi ise Fransa’da biyoloji okuyan Yunus Gürlek de ailesinin izinden gidiyor. Çocukluğunda temel bilimlere ilgi duyan Üsküdar Amerikan Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürlek, “Liseye başlayana kadar bilgisayar alanıyla hiç ilgilenmemiştim. Okulumun sunduğu imkanlar sayesinde bu alanda yetenekli olduğumu fark ettim. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda bilgisayar alanında madalya aldım. Böylece okuduğum lisenin bilim bursunu almaya hak kazandım” diyor. Gürlek, okulundaki programlama ve kuantum fiziği kulüplerinin eş başkanlığını da yapıyor ve buradaki öğrencilere eğitim veriyor. Okul dışında da bir start-up’ın kurucu üyesi olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Güray Erkol (SEV Genel Müdürü): Akademik başarının dışında sanat, bilim, spor gibi alanlarda fark yaratan gençleri, maddi imkânı yeterli olsun ya da olmasın bursla desteklemek Sağlık Eğitim Vakfı’nın önemli misyonlarından biri. SEV’e bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji’nde okuyan öğrencilerimizi, mali destek ve akademik başarı burslarına ek olarak SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu ile de destekliyoruz. Bu öğrencilerimiz 5 yıl süresince okul ücretinin yüzde 50’si oranında burs alabiliyor. Aynı öğrenci maddi durumu yetersizse Mali Destek Bursu’ndan da yararlanabiliyor, böylece bursu yüzde 100’e ulaşabiliyor.”