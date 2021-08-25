Yeni rektörden Boğaziçi camiasına

Açıklamasında şahsıyla ilgili öğrencilere açılan soruşturmaların iptal edilmesine ilişkin talimat verdiğini belirten İnci, özetle şunları söyledi: “Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşünmekteyim. Eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak hepimizin hakkıdır. Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, ‘öteki’nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımın kampüsümüzde hakim olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim.”