Yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yeni eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Yeni kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eski

2- Harap

3- Köhne

4- Fersude

5- Hurda

6- Kullanılmış

7- Primitif

8- İptidai

9- Kadim

10- Sabık

Yeni Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Nev:

Farsça kökenli bir sözcük olan nev, ek olarak getirildiği kelimelere yeni anlamı katar. Örnekler:

1- Nevzuhur - Yeni gerçekleşmiş olay

2- Nev-niyaz: Acemi, toy

3- Nev-icad: Yeni icat edilmiş ya da keşfedilmiş olan şey.

2- Güncel:

Gün kelimesinden türetilmiş olan güncel, henüz yeni gerçekleştiği için herkes tarafından konuşulan ve bilinen haber demektir.

Yeni Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Doğup büyüdüğüm köyde ilkbahar yerine nevbahar kelimesini kullanıyorlar.

2- Çok yoğun çalıştığım için güncel haberleri pek takip edemiyorum.