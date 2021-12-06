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Yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yeni eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yeni#Eş Anlamlısı
Yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir Yeni eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe ile yazılmış kitaplarda ''yangı'' şeklinde geçen yeni kelimesi, henüz hiç kullanılmamış ya da görülmemiş şey anlamına gelir. Yeni kelimesinin yan anlamı ise birçok kişi tarafından bilinmeyen, az tanınandır. Bu sözcük, birçok deyimde ve birleşik isimde yer alır. Örnekler: 1- Yenilik 2- Yeniçağ 3- Yeni Ay. Yeni kelimesi cümle içerisinde hem sıfat hem de fiil olarak kullanılabilir: Örnek Cümleler: 1- Ben de daha yeni geldim. (Fiil) 2- Kendime düğün için yeni elbise aldım. (Sıfat) Yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yeni kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Yeni kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eski

 2- Harap

3- Köhne

4- Fersude

5- Hurda

6- Kullanılmış

7- Primitif

8- İptidai

 9- Kadim

10- Sabık

 Yeni Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Nev:

 Farsça kökenli bir sözcük olan nev, ek olarak getirildiği kelimelere yeni anlamı katar. Örnekler:

1- Nevzuhur - Yeni gerçekleşmiş olay

 2- Nev-niyaz: Acemi, toy

3- Nev-icad: Yeni icat edilmiş ya da keşfedilmiş olan şey.

 2- Güncel:

 Gün kelimesinden türetilmiş olan güncel, henüz yeni gerçekleştiği için herkes tarafından konuşulan ve bilinen haber demektir.

 Yeni Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Doğup büyüdüğüm köyde ilkbahar yerine nevbahar kelimesini kullanıyorlar.

 2- Çok yoğun çalıştığım için güncel haberleri pek takip edemiyorum.

 

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