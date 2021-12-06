Yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yeni eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Yeni kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Eski
2- Harap
3- Köhne
4- Fersude
5- Hurda
6- Kullanılmış
7- Primitif
8- İptidai
9- Kadim
10- Sabık
Yeni Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Nev:
Farsça kökenli bir sözcük olan nev, ek olarak getirildiği kelimelere yeni anlamı katar. Örnekler:
1- Nevzuhur - Yeni gerçekleşmiş olay
2- Nev-niyaz: Acemi, toy
3- Nev-icad: Yeni icat edilmiş ya da keşfedilmiş olan şey.
2- Güncel:
Gün kelimesinden türetilmiş olan güncel, henüz yeni gerçekleştiği için herkes tarafından konuşulan ve bilinen haber demektir.
Yeni Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Doğup büyüdüğüm köyde ilkbahar yerine nevbahar kelimesini kullanıyorlar.
2- Çok yoğun çalıştığım için güncel haberleri pek takip edemiyorum.