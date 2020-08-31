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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Yeni eğitim öğretim dönemi başladı

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Yeni eğitim öğretim dönemi başladı
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Okullarda İstiklal marşı ve saygı duruşuyla uzaktan eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından çalınan ders ziliyle başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde 18 Eylül'e kadar sürecek uzaktan eğitimin ardından 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğretmenler, EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders yapabilecek. Tüm ders kitaplarına 'www.eba.gov.tr' adresinden, çalışma kitaplarına da 'uzaktanegitim.meb.gov.tr' internet adresinden erişim sağlanabilecek.

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