Yeni bakandan ilk mesaj: Eylül’de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız

Selçuk: “10 Temmuz 2018’de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan Mahmut Özer de şunları söyledi: “Öncelikle bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum. Son bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye’de eğitimi asgari düzeyde sağlamak bile zor bir hale gelmiştir. Son 19 yılda AK Parti hükümetleri eğitime ciddi yatırımlar yapmışlardır. Türkiye fiziksel eğitim yapısı açısından dünya ile yarışacak hale gelmiştir. Ayrıca OECD tarafından yapılan PİSA ve TİMMS gibi uluslararası başarı izleme araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi Türkiye’de eğitim kalitesinde iyileşmeler başladı. Ancak Türkiye olarak dünya ile daha çok rekabet edebilir bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bu zor görevi Bakanımızdan devralırken en büyük avantajım kendisiyle 3 yıl çalışmış olmamdır.

OKULLARI KAPALI TUTMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK

Sayın Bakanımız döneminde başlayan ve birlikte yürüttüğümüz çok önemli projeler var. Bunları yürütmeye devam edeceğiz. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. İnanılmaz güçlü bir öğretmen kadromuz ve tecrübeli bürokratik ekibimiz var. Bu vesileyle Eylül’de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağımızı söylemek isterim. Pandemide Bakanımızın çok ciddi çalışmaları oldu. Okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getireceğiz. Yüz yüze eğitime geçmek artık oldukça kritik bir durumdur. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel olarak eksiklerini kapatacağız. Artık okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur. Sayın bakanımıza bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum.”