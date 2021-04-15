YDS için nüfus müdürlükleri açık, öğrenciler kaygılı

18 Nisan’da uygulanacak 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2021-YDS/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 18 Nisan’da 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ VE FOTOĞRAF OLMALI

Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, ÖSYM’nin internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgeleri” ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Adayın başvuru yapabilmesi için sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YDS’YE GİRECEK ADAYLAR KAYGILI

ÖSYM’nin açıklamasının ardından, 18 Nisan’da YDS’ye girecek adaylar, artan vaka sayılarından kaynaklanan kaygılarını sosyal medyada paylaştı. Pazar günü YDS’ye girecek adaylar, sınav salonunda kimin pozitif ya da taşıyıcı olduğunu bilmeden sınava girmek konusunda duydukları endişeyi sosyal medyadan dile getirdi. Sınavın ertelenmesini isteyen adaylar #ydsertelesin etiketiyle bir araya geldi.

ERTELENEN SINAVLAR VAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında 25 Nisan’da yapılacak Aday Kaldırma Sınavı (AKS) ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (OKBS) ertelendiğini duyurmuştu.

NELER PAYLAŞILDI?

Sınava girecek öğrencilerin öne çıkan paylaşımları şöyle:

- Salonda kimin pozitif yada taşıyıcı olduğunu bilmeden hayallerimiz için o sınava gireceğiz ve biz hayallerimizi ertelemeye razıyız siz de sınavı erteleyin. Bunca insanın sağlığını riske atmayın. #ydsertelensin

- Vakaların henüz yeni olduğu dönemde bile sınavları ertelediniz ama şimdi ertelenmesi kaçınılmaz olan bir dönemde erteleme kararı çıkmıyor. Bu nasıl bir çelişki? Farklı şehirlerden gelenler olacak. Bu sınavı unuttunuz mu yoksa

@OSYMbaskanligi@halis_aygun

#Ydsertelensin

- Sayın Halis Hocam, Mutlaka sınavın olması yahut olmaması durumunu enine boyuna düşünüyorsunuzdur. Biz de sizden bir açıklama rica ediyoruz. Stres seviyemiz çok yüksek. Hastalanmaktan veya hastalığa sebebiyet vermekten çok korkuyoruz.

@halis_aygun

#ydsertelensin

- #ydsertelensin sınav merkezine ulaşım sağlayamıyoruz yasaklardan dolayı . Otobüs biletlerimiz iptal edildi.

- #ydsertelensin yetkililerden rica ediyoruz önce sağlık sonra sınav. Bu talep öğrenciden geliyor göz ardı etmeyin biz aynı zaman da sağlık için hayallerimizi de erteliyoruz. Sesimizi duyun.