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Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

YDS giriş belgeleri internette

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YDS giriş belgeleri internette
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ÖSYM, 17 Ekim’de yapılacak e-YDS 2020/11 İngilizce için giriş belgelerini internet sitesinde yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Ekim’de yapılacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Adaylar, 13.45’te yapılacak sınava, saat 13.30’dan sonra binalara alınmayacak.

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