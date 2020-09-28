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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

YDS cevap anahtarları yayımlandı

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YDS cevap anahtarları yayımlandı
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ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

2020-YDS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (%10) İÇİN TIKLAYIN

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