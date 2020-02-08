Yale Üniversitesi’nden 1.7 milyonluk burs aldı

İZMİR Amerikan Koleji’nde burslu okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Dilge Deren Buksur’un (18) tek hayali vardı, o da Yale Üniversitesi’ne girebilmek. Rüyası gerçek oldu, tam burslu olarak Yale’e kabul aldı. Şimdi dünyanın en iyi üniversiteleri listesinin en üst sıralarında yer alan Yale’e gitmeye hazırlanıyor:

“Babam subay, annem müzik öğretmeni. Babamın mesleği nedeniyle birçok şehirde yaşadım, farklı kültürlerden arkadaşlar edindim. Aslında şu anda beni ben yapan birçok özelliğimi de farklı coğrafyalarda ve farklı bakış açılarından insanlarla bir arada güzel ilişkiler kurmaya çalışırken edindim. Liseye gelmeden önce üç ayrı bölgede okudum. Birinci sınıfı İzmir’de, babamın tayinleri nedeniyle 2-6’ncı sınıfları Trakya’da, 7 ve 8’inci sınıfları ise Güneydoğu’da okudum. Liselere giriş sınavında puanım çok yüksekti. İzmir Amerikan Koleji’nde burs aldım.

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN TAMAMINI KARŞILIYOR

Yale Üniversitesi kabul sürecinde öğrencinin okul ücretini karşılayıp karşılamayacağını dikkate almayan sınırlı sayıdaki üniversitelerden biri. Ben de burada burslu okuyacağım. Öğrenim ücretinin tamamı ve yatılılık ücretinin de yarısına denk gelen 70 bin dolarlık bir burs kazandım. Bu da dört yıllık yüksek eğitim hayatımda 280 bin dolarlık bir bursa denk geliyor. Yale, başvuru sürecinde adaylardan ilgili oldukları üç bölüm listelemelerini istiyor. Benim de bu üç tercihim moleküler, gelişimsel ve hücresel biyoloji, biyomedikal mühendislik ve nörobilim olmuştu. Şu andaki planım ikinci yılımda biyomedikal mühendisliği bölümünü seçerek o alanda ilerlemek.”

BAŞVURUDA NELER YAZDI

YALE’e kabul almamda kendimi anlattığım kompozisyon ile staj ve araştırma çalışmalarımın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Savaşlar nedeniyle insanların yaşamayı hak edecek kadar maddi imkânının olmamasından ve ilaca, hastaneye ulaşamadıkları için can verdiklerinden bahsettim. Bu nedenle en samimi şekilde kâğıda döktüm hissettiklerimi. Korkunun tedavisi yoktu ve acı ile korku evrenseldi. Bu duygular her birimiz için aynıydı belki ama fiziksel acıları, hastalıkları tedavi etmek bizim elimizdeydi. Bunları yazdım. Şahit olduğum trajedilerin benim bir hedef belirlememe neden olduğunu ve herkes için ulaşılabilir ilaç üretiminde bulunmak istediğimi anlattım. Sanırım hedefimi belirlememde yaşadığım tecrübelerin etkili olması, hayallerimi biraz daha özel ve önemli kıldı.

KABULDE BİRÇOK ETKEN ÖNEMLİ

YALE ve ‘Sarmaşık Ligi’ olarak geçen Amerika’nın en iyi üniversitelerine kabul alırken aslında tek bir etken yok. Bu türdeki üniversiteler için öğrencinin bir hikâyesi olması çok önemli. Bu nedenle benim Yale’e kabul almamda şunlar etkili oldu: Okuldaki akademik başarım, SAT ve SAT Subject Test’lerden aldığım puanlar, TOEFL ve IELTS sınavlarından aldığım İngilizce düzeyimi belirten sonuçlar, dahil olduğum aktivite, sosyal sorumluluk projeleri, staj ve araştırma programları, yazmış olduğum ‘essay’ denilen kompozisyonlar, ‘interview’ denilen Yale Üniversitesi’nden mezun bir kişiyle yapmış olduğum mülakat, öğretmenlerim tarafından yazılan referans mektupları ve IB notları gibi.

HEDEFİM EKONOMİK VE YAN ETKİSİZ İLAÇ

YALE’i bitirdikten sonra ilaç üretiminde çalışmayı hedefliyorum. Tabii ki yüksek lisans ve doktora planlarım da var. Yapay zekâ ve büyük veri alanlarında çok önemli gelişmeler oluyor. Veribilimi alanını biyomedikal mühendislik ile birleştirerek ekonomik ilaç üretimini sağlamak istiyorum. Yapay zekâ ve veri analizi de kullanarak çok fazla ilacı aynı anda almak durumunda olan hastalarda yan etkileri azaltma üzerine çalışacağım. Hem ülkemdeki birçok insanın sağlık alanındaki problemlerine bilim ve teknoloji ile çözüm üretebilmeyi hem de dünyanın her bir yanında aynı kaderi paylaşanlara yardımcı olabilmeyi hedefliyorum.

TATİL YERİNE LABORATUVARDA PROFESÖRLERLE ÇALIŞTI

ÖZELLİKLE Amerika için üniversite hazırlık süreci çok meşakkatli ve aslında uzun bir süreç. Lisede birinci sınıftan itibaren birçok kulübe zaman ve emek harcayarak katıldım. Ayrıca birçok staj ve alanımla alakalı araştırma programlarında yer aldım.

İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çapa Tıp Fakültesi’ne bağlı NovaNutrica adlı bitkisel ilaç üretiminde çalışan bir start-up’ta, Bezmiâlem Üniversitesi Biyoteknoloji Departmanı’nda birçok farklı araştırmada yer alarak, alanında uzman profesörlerle çalıştım.

Üniversite çapındaki projelere bir lise öğrencisi olarak katılmak çok zor gibi görünse de kendi çabanızla bu alanlardaki profesörlerle iletişim kurduğunuzda gerekli desteği sonuna kadar görüyorsunuz.

Bitkisel distilasyon yöntemi ile meme kanseri tedavisinde ek bitkisel tedavi üzerine çalışmalarda yer aldım, hafıza ve yaşlanma üzerine bir çalışmada Alzheimer hastalığı üzerine laboratuvarlarda çalıştım.

Veri analizi ve yapay zekâ kullanımı ile kişisel ve demografik ilaç üretimini hızlandırmayı amaçlayan İstanbul Üniversitesi İlaç Geliştirme Merkezi’nde ve veri gruplandırmada yer aldım.

Aynı zamanda Gaziemir Devlet Hastanesi’nde iki haftalık bir staj yaparak hem nöroloji alanında farklı hastalıklar hakkında bilgi sahibi oldum hem de biyokimya alanında laboratuvar çalışmalarını öğrendim.

Bunun dışında DasDas performans sanatları merkezinde çalıştım.