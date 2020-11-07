Yabancı öğrencide ilk 5’i hedefliyoruz

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) Gaziantep'teki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın finaline video mesaj gönderen Fuat Oktay, yükseköğretim için Türk üniversitelerini seçen, çıktıkları ilim yolculuğunda yolu Türkiye'den geçen tüm misafir öğrencileri gönülden selamladığını söyledi. Yurt dışından ülkeye gelen misafir öğrenci ve akademisyenleri, Anadolu irfanı ile kucakladıklarını aktaran Oktay, "Tarihin ilk üniversitelerini topraklarında barındıran bir ülke olmanın tarihi sorumluluğuyla, cihanşümul bilim anlayışımızın misafir öğrencilerimizle zenginleştiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. "Bizim nazarımızda Türkiye dışından ülkemize okumak için gelen öğrenciler, gönül coğrafyamızla kucaklaşmamızın bir vesilesidir." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle, yurt dışından Türkiye'ye öğrenim görmeye gelen her bir öğrencimize üniversitelerimizin olduğu kadar kalbimizin kapılarını da açtık.

Kendi evlatlarımızın istikbali için ne kadar titizlikle çalışıyorsak misafir öğrencilerimizin geleceği için de aynı titizlikle hareket ettik. Misafir öğrenciler için burs imkanları, ortak diploma programları, bölüm kontenjanlarının artırılması, sağlık sigortası işlemleri ve ikamet izinlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda önemli kolaylıklar sağladık ve yeni adımlar atmaya da devam ediyoruz."

‘MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYONUNA YÖNELİK FAALİYETLERİNİ DESTEKLİYORUZ’

Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlar ve UDEF gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, misafir öğrencilerin oryantasyonuna yönelik faaliyetleri de desteklediklerini belirterek, Türkiye'de yükseköğrenimlerini tamamlayıp ülkelerine dönen mezunlarla da sürdürülebilir iletişim kurmayı önemsediklerini kaydetti. Türkiye'de eğitimini tamamlayıp kendi ülkelerinde bakan olan, üst düzey yönetici, iş insanı, akademisyen olan çok sayıda kişi bulunduğunun altını çizen Oktay, "Sizler de ülkelerinize döndüğünüzde özel sektörde, kamuda ya da sivil toplum kuruluşlarında inşallah önemli görevler üstleneceksiniz." dedi. "Kendinizi daha iyi bir geleceğe hazırlamanız için Türkiye'de bulunduğunuz süre içerisinde, akademik yeterliliğin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da kendinizi en iyi şekilde geliştireceğinize inanıyorum" ifadesini kullanan Fuat Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili gençler, misafir öğrenci sayımızı 350 bine yükselterek dünyada en çok uluslararası öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına girmeyi, sizler gibi daha nice kardeşimize ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.

Türkiye bugün olduğu gibi yarın da uluslararası öğrencilerin ikinci evi, güven içinde yaşadığı yuvası olacak.

Bu duygularla uluslararası öğrenci haraketliliğinin oluşturduğu zenginliğe dikkatleri çekerek, Türkiye'nin bir eğitim üssü haline gelmesine katkıda bulunan UDEF'e ve Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'na katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hepinize eğitim hayatınızda ve kariyerinizde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun."