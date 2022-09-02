Velilerin 'okul kıyafeti' telaşı

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2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Veliler de şimdiden kırtasiye malzemeleri, okul çantası, kıyafet gibi ihtiyaçları hazırlamaya başladı. Bu gider kalemlerinde en önemli yeri ise kıyafetler tutuyor. Temel okul kıyafetleri; okul arması bulunan tişört, pantolon ya da şort etek, hırka ya da benzeri üst giyecekten oluşuyor.

ZORUNLU DEĞİL AMA...

Velilerin okul arması bulunan tek tip eşofmanları alması zorunlu olmasa da tavsiye ediliyor. Bu sene okul için gerekli kıyafetlerin fiyatı bin liradan başlayıp bin 750 liraya kadar çıkıyor. Mağaza sahipleri fiyatların bu yılki artışına gerekçe olarak maliyetlerdeki yükselişi gösteriyor. 50 yıldır okul kıyafeti satan bir mağazanın sahibi Fatih Atlı, “Özellikle pamuktaki artış tekstil fiyatlarına yansıdı. Yine de velileri üzmeden, uygun fiyat belirlemeye çalışıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de fırsatçılar çok, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.

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İKİ OĞLUMA ALIŞVERİŞ YAPTIM

Bakırköy’de alışveriş yapan Ufuk Mahçı, “İki oğlum için bu sene okul heyecanı yaşıyoruz. Alışveriş yapmak için geldik ama fiyatların yüksek olduğunu gördük. 4 tişört, 2 pantolon, 2 eşofman için 2 bin 550 lira ödedik” diyor.

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FİYAT İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’da Bakırköy, Küçükçekmece, Şişli, Eyüpsultan gibi nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerdeki okulları ve okul kıyafeti satan dükkanları dolaştık. Bakırköy’de ilkokul öğrencisi için uzun kollu ve kısa kollu tişört, pantolon ya da şort etek, eşofman takımı ve hırkadan oluşan kıyafet setini almak isteyen bir velinin 1250 lira ödemesi gerekiyor. Küçükçekmece’de bu rakam 1450, Şişli’de ise 1600 lirayı buluyor. Eyüpsultan’daki mağazalarda eşofman ve hırka satışı yapılmıyor. Bu nedenle fiyat 500 liraya kadar düşüyor.

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FORMA KALKTI KIYAFET SERBEST

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yeni yönetmelikle okullarda öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre; okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, velilerin yüzde 50’sinden fazlasının kabul etmesi durumunda okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebiliyor. Ayrıca bu yönetmelikte yer alan bir başka maddeye göre öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyebiliyor. Ancak söz konusu maddede “öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz” ifadesi yer alıyor.