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Eğitime kar engeli

#Kar#Eğitim#Tatil
Eğitime kar engeli

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kastamonu, Bolu ve Hakkari’de etkili olan kar yağışı sebebiyle 17 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

KASTAMONU
Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle Pazartesi günü 11 ilçede okullar tatil edildi.
Kastamonu’da 3 gündür il genelinde kar yağışı etkili oluyor. 546 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu’da 17 Ocak Pazartesi günü Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.
Küre ilçesinde de Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Çaybükü Yayla İlköğretim Okulu haricindeki tüm okullar ile Cide ve Daday’da taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

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BOLU
Bolu’da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi. 

HAKKARİ
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

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#Kar#Eğitim#Tatil

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