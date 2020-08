Uzaktan eğitime bir fikrin mi var?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) eğitim alanından uzmanların katılımıyla düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısına katıldı.

Uzaktan eğitime yönelik sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanlarıyla sürekli görüşme halinde bulunduklarını vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin bu sürece çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de eğitim alanında örnek gösterilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmenin ana hedef olduğunu ve bu anlamda bütün kaynakları, sadece Bakanlığın değil Türkiye'nin birikimini harekete geçirmek istediklerini belirten Selçuk, her karara yönelik sahada çalışanlar, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin görüşlerini aldıklarını anlattı.

'UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Selçuk, eğitimin bürokratik bir süreç değil hep birlikte omuzlanması gereken işlevsel bir yönetim alanı olduğuna işaret ederek, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısını da görüş alışverişi, istişare amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişiyi toplantıya davet edebildiklerini, belli koşullara uymak durumunda olduklarını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz."

'UZAKTAN EĞİTİM NORMALİN GEREĞİ OLARAK ALGILANMALI'

Salgın sürecine ilişkin dünyadaki belli başlı ülkeleri, kurumları günlük izlediklerini, akademik makaleleri takip ettiklerini, Bilim Kuruluyla istişarelerin de aralıksız sürdüğünü ve ekipler oluşturulduğunu aktaran Selçuk, "Uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu. Uzaktan eğitim salgından sonra da eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasında araçlarımızdan bir tanesi olacak" dedi.

Bakan Selçuk, EBA TV üzerinden mart ayının ortasından itibaren yürütülen çalışmaları anımsatarak, bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların da tüm yönleriyle ele alındığını, gözden geçirildiğini dile getirdi.

EBA uygulamasının dünya genelinde en çok ziyaret edilen üçüncü site durumuna geldiğine dikkati çeken Selçuk, EBA ve tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenci ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya büründürmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Selçuk, eğitimde fırsat adaletini gözeterek öğrencilere ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka temelli bu yazılımın örneği çok az dünyada. Öğrencilerimizin kişisel özelliklerine, düzeylerine, hedeflerine rehberlik ederek yönetebilen bir yazılımdan söz ediyoruz. Bilemediği soruları otomatik olarak algılayabilen, 1 milyon öğrencimize 1 milyon deneme sınavı yapabilecek kadar kişiselleştirmeye açık bir yazılımdan söz ediyoruz. Bütün bunlar öğrencilerin tercihlerini ve hangi yüksek öğretim kurumunda okuması gerektiğine ilişkin bir takım açılımları da sağladı."

'SİZLERİN KATKILARIYLA GELİŞTİRECEĞİZ'

Eğitimi sınav olarak görmediklerini, okulun bir yaşam sahnesi olduğunu anlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde gördüğüm eksiklikleri, problemleri ve mevcut işleri nasıl daha iyi yapabileceğimizi anlamak noktasında desteğinize ihtiyacım var. Sizlerin katkılarıyla sürecin bundan sonraki gidişatını, dinamiğini geliştirmek istiyoruz. Bu gelişimi de bütün ülkeye uzaktan eğitimin standartları, çerçevesi konusunda yaygın olarak ulaştırmak istiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi eğitimin her sürecinde bilim insanlarından destek almaya devam edeceğiz."

Bilim insanlarının uzaktan eğitime yönelik ortaya koyacağı çalışmaların sadece bugün için değil bundan sonrası için de çok değerli olacağının altını çizen Selçuk, bu sürecin Türkiye'nin hatta dünyanın birikimiyle ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMA GAYRETİNDEYİZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konularla ilgili her türlü tedbiri zamanında, zemininde alma gayretindeyiz ve bunu yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Her bir çocuğumuza erişimle ilgili neler yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusundaki makro planlamalar, politikalar ve çalışmalar devam ediyor. Velilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza yönelik olarak ne yapılması gerekiyorsa risk analizlerini de yaparak, hiçbir şeyi riske sokmaksızın hepsini adım adım yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu kararlılıkla dünyada uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için de büyük adımlar attık."

YEĞİTEK GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ DA KONUŞTU

Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda uzaktan eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını, küresel gelişmeler de dikkate alınarak konunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını anlattı.

Yeni EBA'nın 2 Eylül 2019'da hizmete sunulduğunu, yeni sistemin salgın sürecinde önem kazandığını aktaran Yılmaz, "EBA'nın yeni dönemde daha da aktif kullanılacağını biliyoruz. Bunun için hem altyapı hem sistem yönetimi hem de içerik olarak EBA'yı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyla, görüşler, öneriler ve tavsiyelerle uzaktan eğitimin dinamik planlamasına, öğrencilerimize sunacağımız eğitimin ufkuna katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Bakanlıkça hizmete sunulan "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" paylaşım sitesine, "uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.