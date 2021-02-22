Üniversitelerin performans değerlemesi

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Göstergeler Seti beş alandaki 45 ana göstergeden oluşuyor. Üniversitelerin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsaması hedeflenen göstergeler 'Eğitim ve Öğretim', 'Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın', 'Uluslararasılaşma', 'Bütçe ve Finansman' ile 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' ana kategorileri altında gruplandırıldı.

Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri ve buna bağlı çıktılarının incelendiği 'Eğitim ve Öğretim' kategorisinde toplamda 11 gösterge bulunuyor. Bu göstergelerden; mezun olan doktora öğrencisi, uluslararası etkinlik, Teknokent projeleri ile öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı, üniversiteleri diğerlerinden ayıran önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK DOKTORA GAZİ’DE

2019 yılında 146 Üniversite’den, 7 bin 460'ı devlet, 815’i ise vakıf üniversitelerinden olmak üzere toplam 8 bin 275 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversite sıralamasında zirvede 506 öğrenciyle Gazi Üniversitesi bulunuyor. İstanbul Üniversitesi’nin 478, Hacettepe Üniversitesi’nin 465 doktora mezunu var.

HACETTEPE ETKİNLİKTE ZİRVEDE

2019 yılında 168 üniversite tarafından 3 bin 930 uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi 397 etkinlikle en fazla uluslararası etkinlik düzenleyen üniversite oldu. 321 etkinlikle İstanbul Üniversitesi ikinci, 217 etkinlikle Anadolu Üniversitesi üçüncü oldu.

EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT PROJELERİYLE ÖNE ÇIKTI

100 üniversiteden en az bir öğrenci Teknokent veya teknoloji transfer ofisi projelerine katılırken, 89 üniversiteden hiç katılım gerçekleşmedi. Bu projelere katılan toplam öğrenci sayısı 24 bin 13 olarak açıklandı. Teknokent ve teknoloji transfer ofisi projelerine katılan öğrenci sayısı en yüksek üniversite bin 880 ile Ege oldu. Bin 863 öğrenci ile Çukurova Üniversitesi ikinci, bin 684 öğrenciyle Gaziantep Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA 7 KİTAP

Tüm üniversite öğrencilerine bakıldığında öğrenci başına yedi basılı kitap düştüğü görülüyor. Öğrenci başına 30 ve üzeri kitap düşen üniversite sayısı sekizken, altı üniversitede öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56 kitapla bu kategoride birinci sırada. İzmir Bakırçay Üniveritesi 50, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 43 ile öğrenci başına en çok kitap düşen diğer üniversiteler oldu.