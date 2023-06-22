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Üniversite sınavında sonuçlar sürpriz yapmayacak

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#YKS#Sınav#Kontenjan
Üniversite sınavında sonuçlar sürpriz yapmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Milyonlarca gencin geleceğini belirlediği YKS’de şimdi de ‘sonuç’ heyecanı yaşanıyor. Uzmanlara göre sınavın geçen yıla benzemesi, netler ve puanlar açısından sürpriz yaşatmayacak. Depremzedeler ve 34 yaş üstü kadınlar için açılan 1 milyondan fazla kontenjan ise, yeni adaylara avantaj sağlayacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geçtiğimiz hafta 3 oturumda tamamlandı. Üniversite hayali için ter döken yaklaşık 3 buçuk milyon aday, 20 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarını ve tercih yapmayı bekliyor. Bu yıl tercihler yine puan barajı olmadan yapılacak. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, YKS sınavını ve testlerini “Sürpriz yaratmadı” diyerek değerlendiriyor ve şöyle devam ediyor:

STANDART OLACAK

“Sınavda çok ışık verecek bir tablo çıkmadı. Sürpriz yaratacak bir durum yok, standart bir sonuç bekliyoruz. 2021 yılında YKS’nin çok zor olması adayların az netlerle iyi yerlere yerleşmesine neden olmuştu. Geçen yıl ise sınav kolaydı. Ve adaylar daha çok net yaptılar. Dolayısıyla da bir yıl önceki netlerle aynı yerlere girebileceklerini düşündüler, ama hayal kırıklığı yaşadılar. Bu yıl da netler ve puanlar geçen yılla benzerlik gösterebilir. Hatta sonuçlar pandemi döneminin 2020 YKS’ne benzeyebilir. Adaylar için puanlar çok aşağı noktalara inmeyecektir.

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BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite mezunu ve halihazırda bir bölümde okuyan ama yine de sınava giren aday sayısının çok olması sıralamaları şişirebilir. Başarı düzeyi yüksek sıralamalar çıkabilir. 1 milyondan fazla aday daha önceden sınava girmiş. Özellikle deprem bölgesinden çok başvuru oldu. Aday sayısının fazlalığı kimsenin gözünü korkutmasın. Çünkü bu nitelikli bir kalabalık değil. Burada her zaman başarıyı arttıran ve belirleyen ilk kez sınava giren lise son sınıf öğrencileridir. Buradaki aday sayısı da önceki yıllarda 900 binden 800 bine düştü. Lise son sınıf öğrencisi olan adaylarının azalması da kitlenin niteliğini düşüren unsurlardan biri. Sonuçların açıklanmasına biraz süre var. Adaylar o gün gelene kadar geniş yelpazede tahmini sonuçlarıyla bir bölüm, üniversite ve meslek seçimlerine dair plan yapmalılar. Genel kararları son tercih gününe bırakmadan vermeleri yararlı olur.”

KONTENJANLAR AVANTAJ OLACAK

Kontenjanlar bakımında önemli bir artış olmamakla birlikte azalma da yok aslında. Şehit ve gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadınlar için yeni kontenjan açılması adaylara avantaj sağlar. Söz konusu kesimlerden yeterli talep olmaması durumunda o bölümlere diğer adaylar aktarılır. Bu da kontenjan açısından 1 milyondan fazla artı demektir.

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YENİ BÖLÜMLER AÇILABİLİR

Diğer yandan üniversite dolulukları yüzde 99’a çıkabilir. Ancak vakıf üniversitelerinde ücretler çok artarsa bazılarında doluluk oranı düşebilir. Hatta bazı adaylar o ücretleri vermek yerine Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih edebilirler. Devlet üniversitelerinde ise sıralama barajı olan bazı bölümlerde boşluk olabilir. Geçen sene doluluk oranı beklendiği gibi gerçekleşmeyen bazı bölümler kapatılmış olabilir ama onların yerine öğrencilerin tercih edeceği yeni bölümler açılabilir.

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#YKS#Sınav#Kontenjan

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