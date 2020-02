Üniversite hastanesine 'özel sınf'

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde, hastanede uzun süreli tedavi gören çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla 'Özel Hastane Sınıfı' açıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Öğretmenim Elimi Tut' projesi kapsamında açılan 10'uncu özel hastane sınıfı, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hizmete başladı.

ılış törenine, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Erdal M. Aksoy, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansın Saçkesen, diğer ilgililer katıldı.

9 İLÇEDE 10 HASTANE SINIFI

Törende konuşan Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023, 2053 ve 2071 eğitim vizyonları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeşilyurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüksek ideallerimiz ve mevcut şartlar var. Bu ideallerimizi gerçekleştirmek için mevcut şartları da en iyi şekilde ortam hazırlayarak geliştirmek gerekiyor. Burada her şeyin başı sevgi. Sevgiyle yoğrulan her işin güzel olacağına inanıyoruz biz. Buradan yola çıkarak özellikle bu başlayan işin, hastanede eğitim hizmetlerinin en iyi ve verimli şekilde devam ettirilebilmesi için topyekun bir seferberlik başladı. İstanbul'da şu anda dokuz ilçede 10'uncu hastane sınıfı açılmış oldu. Bunun sayısı da artacaktır inşallah. Bu çocuklar bizim için özel çocuklardır. Şu anda hastalık nedeniyle örgün öğretime gidemeyen çocuklarımızın mutlaka elinden tutulması gerekiyor. Biz her ortamda, nerede olursa olsun Milli Eğitim olarak bu konuları destekliyoruz, yeter ki bize yer verilsin. Bu anlamda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansın Saçkesen de bu projenin yıllar öncesinden bir hayal olarak ortaya konulduğunu ve Özcan sayesinde çok hızlı gerçekleştiğini belirtti. Bir vakıf üniversitesine bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde ilk kez bir hasta sınıfı açıldığını söyleyen Saçkesen ise, "Bu da bizim için bir ilk ve gurur. Öte yandan bu tür sınıflar daha çok onkoloji hastaları için açılırken, burada kronik hastalara yönelik hizmet verecek. Ki 24 yataklı sınıfın bulunduğu serviste de her türlü hasta yatıyor. Sadece organ nakli değil, bunların yanında kronik akciğer, karaciğer, son dönemde enfeksiyon hastaları yatıyor. Bütün bu hastalar buradan yararlanacak. Sanatla ilgili de özellikle atölyeler de olacak. Bu gerçekten büyük bir gurur kaynağı" dedi.

'ÇOCUKLARIN DUYGUSAL VE SOSYAL OLARAK DA PEK ÇOK İHTİYAÇLARI OLUYOR'

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikoloğu ve proje danışmanı Aslıhan Özcan da kronik hastalığı olan çocukların ülkede çok uzun zamandır kişilerin bireysel olarak yürüttüğü çalışmalarla eğitim almaya çalıştığını fakat milli eğitim il müdürlüğüyle birlikte el ele verip projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bunun örneklerinin yurtdışında çok fazla olduğunu belirten Özcan, "Kronik hastalar çok uzun dönem hastanede kalabiliyor. Bu süreçte aslında duygusal ve sosyal olarak da pek çok ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçların da karşılanması çocuğun bütüncül olarak iyileştirilmesi için çok önemli. O yüzden de biz bunu yapmaya motive olduk. Daha önce çocuklar sınıflarına devam edemediği için sınıfta kalmış işlemi görüyordu. Artık bu sınıflarda eğitimlerine devam edecekleri için böyle bir durumun söz konusu olmayacak. Buralarda eğitim veren öğretmenler de bazı eğitimlerden geçirildikten sonra görev yapıyor" diye konuştu.